«Pocho» Romero Feris: La gente se cansó de votar todos los días, hay que hacer una reformulación política

El precandidato a parlamentario del Mercosur de Hacemos por Nuestro País, José Antonio «Pocho» Romero Feris dialogó en exclusiva con Una palabra, el programa radical conducido por Rubén Duarte, que se emite por LT7 y FM Capital 95.3.

Destacó el espacio que integra, que impulsa la fórmula Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, pero a la vez instó a la clase política a replantear el sistema electoral, teniendo en cuenta el hastío de la gente y la utilización de dinero que podría ser para otras cosas en una Argentina estancada en la crisis.

«No me interesa de dónde venimos sino a dónde vamos», manifestó «Pocho» Romero Feris e hizo hincapié en una cuestión: «Creo que en la política argentina hay que hacer una profunda reformulación, tenemos que terminar con que todos los días haya una elección, los candidatos que suban tienen que ser la auténtica expresión de la voluntad de la gente», indicó.

A su vez, el precandidato a Parlamentario del Mercosur, afirmó: «La gente está cansada de votar todos los días, hay que hacer una cuestión de fondo en este tema, porque además del dinero que implica, tenemos que tratar de hacer ese examen analítico y profundo tratando de enmendar los problemas que tenemos».

El referente del autonomismo se encargó de resaltar la alianza que lidera el Gobernador de Córdoba. «Hacemos por Nuestro País se concreta porque el Partido Autonomista (PA) consideró que Schiaretti es un hombre que lucha contra el problema de la corrupción, acá tenemos la obligación de conformar una nueva mayoría nacional», dijo.

«Los argentinos tenemos la obligación de no ponernos a dividir, no pensar que, porque no es de mi partido, el otro es un enemigo. No, simplemente es un adversario», enfatizó Romero Feris.

Al mismo tiempo, el referente del PA, agregó: «Y otro principio es que nadie puede conformar un proyecto de país en serio si va solo, necesitamos convocar a las personas más capaces, siempre estuvo en mi filosofía política, como en aquel gobierno que dirigí, cuando se inició la etapa democrática en Argentina».

En ese mismo sentido, el postulado para el Parlamento del Mercosur enfatizó en que «es importante que haya coherencia, transparencia, que se conozcan los temas y que tengamos un tremendo compromiso de servir, cualquier sector al que pertenezca, porque la persona que sea electa tiene la obligación de bregar por el ciudadano y el ciudadano tiene que ser protagonista, no tiene que decir voto a cualquiera».

«Tenemos que pensar que estamos en un momento delicado y difícil, estamos en una situación complicada, no se lo atribuyo a un gobierno ni a otro. En estos 40 años no hemos resuelto muchos temas. Por ejemplo, en la reforma del 94 representamos a la Provincia, dio rango constitucional a los partidos políticos y en vez de mejorar hemos desmejorado», agregó.

Para Pocho, «los temas fundamentales, más significativos de los cuales se debe preocupar un gobierno son la salud, educación, seguridad y también las relaciones internacionales», subrayó para remarcar que «nuestro país se convierte en un tema importante porque limita con tres países».

Por último, Pocho Romero Feris expresó: «Debemos plantear cuestiones sin miedo, con conocimiento, con seguridad, tenemos que tratar la integración que es trascendental, en el Mercosur, la Unión Europea y otros países del mundo».

