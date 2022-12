Piquetes en Corrientes por cortes de luz: parajes rurales entre Caá Catí y San Miguel llevan 8 días sin agua ni energía

Este miércoles 29 de diciembre la protesta tiene epicentro sobre la Ruta Provincial 5 en proximidades a Caá Catí, pobladores de zonas rurales que llevan 8 días sin servicio energético y sin agua. El pasado lunes 26 de diciembre fueron asistidos con agua mineral por parte de bomberos voluntarios de Caá Catí y funcionarios comunales de esa localidad. Perdieron alimentos por no tener cadena de frío y también medicamentos. No hay explicaciones oficiales por parte de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes. Semanas atrás ocurrió lo mismo en Loreto y San Miguel, piquetes sobre la Ruta Nacional 118 por interminables cortes de luz con más de 45 grados de calor, también esas comunas no tienen servicio de agua potable al no contar con energía eléctrica.

Este miércoles 29 de diciembre pobladores de parajes rurales cercanos a Caá Catí, cortaron la Ruta Provincial 5 en cercanías al acceso a esa comuna para reclamar por el restablecimiento de los servicios de agua y energía eléctrica. Llevan 8 días sin tener ambos servicios y sin ningún tipo de respuestas por parte de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).

Rincón de Vences es la zona más afectada donde incluso sus habitantes como si estuvieran en una guerra, fueron asistidos con agua mineral por parte de bomberos voluntarios de Caá Catí y la comuna de esa localidad. Esa asistencia fue el pasado lunes 26 de diciembre lo que generó más enojo, porque lejos está de que haya una solución.

Las autoridades de la DPEC “no dan la cara, mandan a los empleados que ya no saben más que inventar para arreglar los transformadores viejos que tenemos”, dijeron los habitantes.

Al no tener energía no tienen agua ya que las bombas extractoras funcionan con electricidad, así, todo es dramático e inhumano vivir con un promedio de temperatura de 40 grados diarios.

El corte de ruta de este miércoles inició pasadas las 10 y se mantendrá hasta que se restablezca la energía en todos los parajes. “Lo que dicen es que arreglaron pero la verdad es que arreglaron por zonas, hay familias que llevan 8 días sin luz y sin agua”, comentó uno de los damnificados.

