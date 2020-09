Pese a que los nuevos bonos cotizarían debajo de lo previsto, el riesgo país caerá a la mitad tras el canje de deuda

Los títulos de la reestructuración bajo legislación extranjera se emitirán el viernes. Los ley local saldrán el lunes pero, antes de su liquidación, debutaron en el “mercado gris” con tasas de alrededor del 12%. Proyectan rendimientos de 11-11,5% para la próxima semana

Tras la reestructuración del 99% de la deuda bajo legislación extranjera y un canje local que se encamina a guarismos similares, los nuevos bonos se acreditarán en las cuentas de los bonistas y saldrán al mercado en los próximos días. La expectativa imperante entre los operadores es que empezarán a cotizar con un rendimiento mayor y, por ende, un precio menor al supuesto sobre el que negociaron el Gobierno y los grupos de bonistas: una tasa de salida del 10% y un valor presente promedio de USD54,8 por cada USD100 de valor nominal. Pese a ello, el riesgo país caería prácticamente a la mitad de su nivel actual.

La liquidación de los nuevos títulos bajo ley extranjera se hará este viernes, aunque habrá que esperar hasta el martes para ver su operatoria en plenitud ya que el lunes Wall Street no abrirá por el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos. Se trata de las variantes en dólares y en euros de los step up 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046, a los que se sumarán los bonos a 2029 con los que se capitalizarán los intereses corridos.

En el plano local, el lunes se liquidarán los bonos correspondientes al período de aceptación temprana del canje de títulos bajo ley argentina, que superó el 90% según información extraoficial que circula en el mercado. Sin embargo, la Bolsa habilitó una operatoria conocida como “mercado gris” entre el miércoles y el viernes de esta semana para que los operadores puedan negociar estos papeles antes de su entrega formal. Si bien el volumen operado fue bajo y habrá que esperar a la próxima semana para evaluar mejor la cotización, la primera rueda dejó un adelanto. Calculados al tipo de cambio del dólar MEP, el nuevo AL30 rindió 11,5%; el AL35, 11,7%; y el AE38, 12,35%. El AL41 no tuvo operaciones. Calculados al contado con liqui, oscilaron entre 12,1% y 12,8%.

Los que sí tuvieron más movimiento fueron los nuevos bonos en pesos ajustados por CER (inflación), que surgirán de la opción de pesificación del canje local. En el Boncer 2026 se operaron $471 millones a un precio promedio de $84,60 por cada $100 de valor nominal, lo que deja una tasa de retorno del 5,5%. En el Boncer 2028 se operó mucho menos, $600.000, a $83 y una TIR de 5,8%.

¿Cómo quedará el riesgo país después del canje?

Los analistas consultados por BAE Negocios esperan que los nuevos bonos bajo ley extranjera empiecen a operar la próxima semana cerca del 11-11,5%. Esto sugiere que el riesgo país pasaría a ubicarse alrededor de los 1.050 puntos básicos. Aunque dependerá de cómo arme la nueva canasta de bonos con la que lo mide el JP Morgan, el banco que elabora este indicador.

El riesgo país se utiliza para evaluar cuál es el costo de financiamiento que tiene que afrontar un Estado en caso de salir a colocar deuda por sobre las tasas que paga Estados Unidos, actualmente en torno al 1%. De confirmarse, esto implicaría una caída a la mitad de su nivel actual ya que el indicador cerró el miércoles en 2.156 unidades. Quedaría algo por encima de Ecuador –hoy en alrededor de 950 puntos-, que también reestructuró sus pasivos semanas atrás.

“Veo una baja de tasas pero no tan pronto al 10% producto de los desequilibrios macroeconómicos. Quizás sí para fin de año. En un comienzo se ubicará en torno al 11%”, consideró Gustavo Neffa, director de Research for Traders. Y agregó: “Hacia delante está preparado para bajar el riesgo país. No va a ser rápido y hay mucho temas a resolverse, como la brecha cambiaria y la sangría de reservas por la intervención del Banco Central”.

En tanto, Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, adelantó: “Tenemos expectativas de que coticen al 11,5% y quizás en unas semanas perforen el 11%”. En ese sentido, un reporte de la consultora para sus clientes señaló: “Es probable que durante la primera etapa de cotización de los nuevos bonos la curva se posicione de forma flat, tal y como sucede en países como Ecuador, Angola, Sri Lanka, para luego sí intentar alcanzar tasas en torno al 8% o 9%, como podemos observar en Turquía o Ucrania. De esta manera, la relación riesgo retorno hacia el primer escalón luce atractiva”.

Por su parte, el economista y asesor Gustavo Ber consideró que los actuales rendimientos en torno al 12% se contraerán cuando comiencen a cotizar efectivamente los nuevos bonos. Y sostuvo: “Más allá de que inicialmente se esperaba que ronden el 10%, la incertidumbre económica en especial respecto a la convergencia fiscal y monetaria así como una posición técnica desfavorable -ya que algunos fondos externos estarían más inclinados a reducir exposición al comienzo– podrían establecer un objetivo de corto plazo en alrededor del 11%, lo cual representaría un riesgo país ligeramente por encima de los 1.000 puntos básicos”.

BAE