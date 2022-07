Pesce: “No están dadas las condiciones para una hiperinflacion”

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, aclaró que “no están dadas las condiciones para un proceso hiperinflacionario” y descartó de plano que exista un atraso cambiario. “No tengo miedo a una hiperinflación porque no están dadas las condiciones para ese proceso. Tenemos un tipo de cambio competitivo y no hay ninguna razón para que el tipo de cambio acompañe a los tipos de cambio paralelos. Estamos con un nivel de exportaciones muy importante”, sostuvo el titular de la entidad monetaria. En declaraciones televisivas, el funcionario nacional explicó que una de las mayores dificultades que afronta la economía del país es la restricción energética y que, una vez superada, la acumulación de reservas tomará un rumbo diferente al actual. “Venimos de una crisis inesperada que fue la pandemia, de una segunda ronda de crisis que es la guerra en Ucrania y afrontamos los problemas que ya traía la Argentina, que venía con índices de inflación del orden del 50% y pérdida del empleo”, analizó Pesce. En esa línea, recordó que el conflicto bélico aumentó los precios de los combustibles y de esa manera el Gobierno se vio obligado a importar energía por cerca de 2 mil millones de dólares. Consultado por la cotización del dólar, el presidente del Banco Central subrayó que “no hay atraso” y que el país está “en los niveles de marzo de 2016”. “No tengo reclamos de ningún sector exportador diciendo que hay atraso cambiario. Este tipo de cambio funciona para la economía real, pero no para la especulación, pero ese es otro problema”, sentenció. En ese sentido, negó que sea necesario un ajuste o un cambio de precios relativo. “Tenemos que administrar la situación hasta que logremos solucionar el problema energético”, insistió. Pesce también propuso “transformar el ahorro en inversión” para “evitar problemas en la balanza de pagos”. Por otra parte, también se refirió a la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y la asunción de Silvina Batakis: reconoció que la renuncia fue “inesperada”, ya que trabajó con él “hasta la medianoche del viernes”, el día anterior a que publique el posteo en Twitter en el que dio a conocer su decisión. “No sé cómo adjetivar la renuncia, pero fue inesperado. Es un hombre con pergaminos académicos, pero no tenía experiencia en la gestión pública”, indicó. Respecto a Batakis, Pesce rememoró que ella sí tiene experiencia ya que ocupó el puesto en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli “y lo hizo en situaciones complejas”. “Va a hacer un gran trabajo”, vaticinó.

