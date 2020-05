Persecución ilegal de Gobierno de Macri: “Querían saber hasta donde llegaba nuestra lealtad”

La investigación sobre espionaje ilegal del Gobierno de Mauricio Macri, hacía más de 100 personas que incluyen periodistas, socios y funcionarios políticos, avanza. Ángel Rozas, ex gobernador de Chaco, ex presidente de la UCR y socio político del ex presidente, dialogó en exclusiva con Antes que se Imprima y declaró sus sensaciones ante la posible confirmación del hecho.

La investigación continúa con la posibilidad que el seguimiento ilegal sea mediante mails y también por medio de la telefonía celular.

En este sentido, el ex funcionario público, se preguntó: “¿Por qué nos perseguían y que es lo que querían saber no lo sé”? En la misma línea, reflexionando en sus mismas palabras, Rozas, respondió: “Querían saber hasta dónde llegaba nuestra lealtad”.

En diálogo exclusivo con Antes que se Imprima, el ex presidente de la UCR, remarcó sus sensaciones ante el seguimiento: “Son cosas que te duelen porque con mucha lealtad, puse el pecho por Cambiemos, con muchos errores que se cometieron y se podrían haber evitado, sucedieron por no escucharnos”.

Finalmente, el ex gobernador de Chaco reconoció la situación: “Los propios compañeros nos hicieron una persecución política como si fuéramos traidores, me equivoqué muchas veces pero siempre de buena fé, no acerté siempre pero nunca traicioné”.

