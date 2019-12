Perro destrozó todo y puso cara de “yo no fui”

El animal no pudo esconder el desastre que había hecho y solo le quedó fingir que no fue para ver si salía de la situación.

Una joven dejó a su mascota sola en la casa mientras se iba a trabajar. Cuando regresó, se encontró con lo peor. El perro había destrozado varias pertenencias y dejó todo hecho un lío. Fue cuando la mujer confrontó a Cash, el golden retriever que intentó disimular que no había sido él.

“¿Qué hiciste?”, le preguntó al perro la señora, al ver todas sus cosas rotas. “¿Qué es esto, por qué hiciste esto?”, le dijo. El perro permaneció inmóvil mientras ponía la famosa “cara de yo no fui”. Luego, continuó mostrándole objetos destrozados y Cash, que a veces movía la cola pensando que el reto ya terminó, siguió mirando para otro lado.

Libros, peluches, cuadernos y hasta una maceta, fueron víctimas del aburrimiento de Cash. Maggie, su dueña, no podía creer que su mascota había hecho todo eso. “Realmente estaba enojada. El video lo filmé después cuando se me pasó un poco pero Cash nunca hace estas cosas. Siempre se comporta y no rompe nada”, dijo sorprendida Maggie.

Los comentarios, como siempre en estos casos, se dividieron entre los que fueron “comprados” por la cara de distraído del perro y los que odiaban el caos que dejó. “Sus ojos piden que sea perdonado” dijo una, “es tu culpa por dejarme solo tanto tiempo”, comentó otra.

El video, publicado en septiembre, fue republicado por StoryFul, un sitio