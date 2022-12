Periodista estadounidense murió durante Argentina-Países Bajos

El reconocido reportero sufrió una descompensación en el tramo final del partido disputado en el estadio Lusail antes de la definición por penales.

«Un gol de pelota parada diseñado de forma increíble por parte de los Países Bajos», fue el último mensaje que escribió Wahl en su cuenta de Twitter.

Durante su cobertura mundialista, Wahl había sido detenido por llevar una remera con los colores del arco iris en apoyo a la comunidad LGBTIQ+, en la previa del partido entre Estados Unidos y Gales.

«Soy Eric, el hermano de Grant y soy gay. Por eso mostró la remera. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano haya muerto, creo que le mataron», denunció el hermano del periodista mediante un video.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ

— U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022