Pelea de famiglia: Macri le negó el tratamiento contra el cáncer a la hija de su hermano

Mariano Macri reveló que su hermano, el ex presidente Mauricio Macri, le negó dinero que iba a utilizar para el tratamiento contra el cáncer de su hija. Además desnudó los negociados del ex jefe de gobierno porteño y lo acusó de atacar a su padre, Franco Macri.

«Mauricio, ¿vos me estás jodiendo? No te importó la salud del viejo, la angustia que el viejo vivió. ¿Te das cuenta, Mauricio? Tampoco te importó la enfermedad de mi hija. Tuve que acudir a mi primo Ángelo a pedirle plata porque el médico oncólogo del Fundaleu que me traía la droga de afuera me cobraba una fortuna y ustedes me dieron vuelta la cara, me habían cortado el grifo, me habían dejado totalmente seco», revela Mariano Macri.

El hermano de Macri cuenta que tuvo que pedir prestado dinero a su primo Ángelo Calcaterra, quien era dueño de la empresa constructora IECSA, vinculada a casos de corrupción en la obra pública. «No logré siquiera que reaccionaran frente al episodio de cáncer de mi hija y tuve que recurrir a mi primo, que fue el que me ayudó. ¿Te das cuenta?», pregunta Mariano Macri en la reconstrucción del diálogo con su hermano.

El testimonio de Mariano Macri forma parte del libro El Hermano, de editorial Sudamericana. Página 12 publicó este jueves un adelanto escrito por el autor del libro Santiago O´Donnell. En la conversación confirma datos sobre causas de corrupción como Parques Eólicos, Autopistas del Sol y Avianca.

O´Donnell escribe que Mariano Macri explica en el libro que el grupo de su familia tomó un millonario préstamo de un banco brasileño que ahora complica sus cuentas y que organizaron un fallido plan para evitar pagarlo «a través de una venta simulada de la empresa insigne del grupo, Sideco, a un banco austríaco que, a su vez, escondería el dinero en fundaciones creadas con ese propósito en el paraíso fiscal de Luxemburgo».

Mariano Macri además sostiene que su hermano tomó decisiones para vaciar de poder a su padre Franco Macri quien, según el libro, se transformó en su mayor enemigo. Además lo acusa de crear una imagen falsa de mafioso de su padre para congeniar con Elisa Carrió y lograr un acuerdo con la coalición cívica.

En otro pasaje del adelanto del libro, el autor adelanta que en una reunión familiar en que «Nuria Quintela, la mujer de Franco, le cuenta a Franco que Isabel Menditeguy, entonces mujer de Mauricio, había bajado información de la laptop de Mauricio sobre los pases de jugadores de Boca para negociar un acuerdo de divorcio de ocho millones de dólares».

O´Donnell explica que Mariano Macri rompe el silencio por tres motivos: para exigir que le paguen lo que corresponde por su paquete accionario en la empresa familiar, algo que exige desde hace 13 años; para desmentir que su padre Franco haya sido un empresario menemista que vivió a costa del Estado y, en tercer lugar, para desenmascarar a su hermano.

El Destape