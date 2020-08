Pedro Franco, un abanderados de la Argentina solidaria y es chavarrieño

En 2010 Pedro fue finalista del premio Abanderados de la Argentina Solidaria por su trabajo con la Asociación Quilmeña del Deporte y la Salud, que creó en 1993 y le permite llevar adelante su labor en el barrio.

Agrandó el tinglado y armó una biblioteca en la planta alta. Lunes, miércoles y viernes está abierto el merendero, donde tiene la colaboración de voluntarios, entre ellos su hija Bárbara, de 18, que también boxea un poco. Siempre hay pan, tortas fritas, un vaso de leche o algo caliente para los chicos (y chicas: hay algunas) que pratican boxeo y otros que llegan para pasar un rato con gente que los trata bien y los ayuda.

A las cinco de la tarde hay un gentío en el Boxing. En una mesa se apila un montón de ropa donada para revisar, y pasando la imagen de Santa Catalina, al fondo está el ring donde Ringo guantea –y lo corrige– a Alejo Obando, un chico de 15 que parece que va a andar bien. Enseguida es el turno de Fabrizio, un pibito de 11 lleno de entusiasmo que ya participó en algunas exhibiciones. Un código. Ringo habla con los padres y si le dicen que los hijos no están bien con las notas de la escuela, no hay entrenamiento.

Sabe que muchos de los 80 chicos que entrenan con él no van a ser boxeadores profesionales. “Pero es mejor que estén acá y no en la esquina, ese es mi trabajo. Ser boxeador es muy difícil. Tenés que tener mucha disciplina, cuidarte. Los pibes son de salir un viernes o un sábado, y el boxeador no puede, tiene que estar descansando, entrenando, no hay sábado, no tenés domingo. Ellos la ven fácil porque es un ratito. Creen que es pegarse unas piñas y ya está. Y no es así.”

Hoy, con 54 años, este chavarrieño nacido en la zona conocida como 4 Tranquera, campo de Santa Irene, este tiempo pandémico y difícil si lo hay, Pedrito sigue siendo ese muchacho humilde gestionando alimentos para toda su barriada y lo comparte con su gente de Chavarría y confía en nuestro medio para difundir su tan loable función solidaria, tan importante en este tiempo.

