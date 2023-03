Peaje en Corrientes: pasó sin pagar y dejó en claro que lo hizo «por el pésimo estado de la ruta»

Walter Fabián But, comerciante de la localidad entrerriana de Chajarí, transitaba de norte a sur la Ruta 14 y al llegar a la cabina de peaje de Piedritas, cerca del límite entre Corrientes y Entre Ríos, decidió hacer algo que tal vez siempre estuvo en su mente, pero nunca se decidía a concretar: pasó sin pagar y dejó en claro que lo hizo «por el pésimo estado de la ruta»

El mal estado de algunas rutas en la región son constantes, y los reclamos se trasladan a la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay, en concreto por Ruta 14.

«Fue en el peaje de Piedritas, Corrientes. No tránsito mucho por ahí, venía del lado de Monte Caseros. Igualmente, de Chajarí a Concordia está igual o peor», indicó a Chajarí al Día el comerciante Walter But, en relación al estado de la ruta.

«(…) como todos sabemos las condiciones de la Ruta 14 son pésimas, pero en días de lluvia, ya se vuelve peligrosa, por los huellones en la misma, los cuales se llenan de agua y producen despistes y la falta de marcación en la cinta asfáltica que no sabes dónde termina la misma teniendo en cuenta la reducción de visibilidad por la lluvia y la noche», relató.

Indignado por esa situación, cuando llegó a la casilla de peaje, le dijo al empleado que no abonaría el valor correspondiente al mismo. «(…) con todo respeto al empleado que estaba cobrando (porque ellos no tienen la culpa, son sólo empleados cumpliendo su labor), le digo: ‘disculpa pero no te voy a pagar el peaje, la ruta es un desastre’», transmitió But sobe la situación que se dio en Piedritas.

Contó, además, que el empleado le pidió que aguarde un momento que llamaría al supervisor y cerró la ventanilla. Al cabo de unos segundos, el trabajador le solicitó el número de patente, a lo cual But respondió y «me deja seguir sin pagar el peaje».

But transmitió su experiencia en las redes sociales porque «me gustaría que toda la gente lo sepa y lo haga también», esgrimió.

«Era algo que tenía que hacer, hace rato. Casi siempre uno anda apurado o con acompañantes y no quiere perder tiempo o hacer perder el tiempo a otros, porque no sabe, como puede resultar encarar una situación de estas, pero como esta vez andaba con tiempo, lo hice», explicó.

«Siempre dije, somos corderos muy mansos y asimilamos y asumimos la corrupción como algo natural, si queremos respeto y mejorar este país, tenemos que empezar, entre tantas cosas, a exigir y hacer valer nuestros derechos y combatir estos abusos. Este fue mi granito de arena por hoy, y espero muchos tengan el valor de hacerlo también», expresó.

Fuente: Chajarí al Día

Corrientes: gendarmería incautó un camión con más de 4 millones de pesos

COMPARTIR