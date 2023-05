Paulo Kablan abandonó Argenzuela tras discutir en vivo con Diego Brancatelli: «Maleducado sin preparación»

Paulo Kablan mantuvo una acalorada discusión con Diego Brancetelli el martes 23 de mayo al aire de Argenzuela (C5N) y decidió no salir en el último bloque del programa. Tras el revuelo, ambos periodistas hablaron sobre lo ocurrido.

Si bien la situación pasó desapercibida en el momento, Paulo Kablan recurrió a Twitter horas después para explicar por qué no apareció en pantalla durante el último tramo del programa. «¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en @c5n? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación«, escribió el periodista especializado en policiales.

¿Qué pasó entre Paulo Kablan y Diego Brancatelli?

Actualmente, Diego Brancatelli se encuentra al frente de Argenzuela (C5N), ya que Jorge Rial aún se está recuperando del infarto que sufrió en Colombia semanas atrás.

Sobre el final del anteúltimo bloque, los integrantes del programa hablaron sobre el caso del policía que mató a uno de los motochorros que lo interceptó en La Reja, partido de Moreno, mientras estaba con su pareja el domingo por la noche.

«Es un tema que va a generar polémica seguramente, porque hay mucha gente que está a favor de que la policía actúe así, y hay otros que creemos en que hay una Constitución y hay división de poderes, y una Justicia que tiene que decidir el futuro de la gente«, planteó Brancatelli.

«Estamos hablando de si es delito o no es delito, es otra cosa«, lo cruzó Kablan. «Yo creo que hay que dar la voz de ‘alto’, llevarlo preso y que la Justicia decida«, siguió Diego. «No es una cuestión de creer, es la ley. Estás haciendo una interpretación antojadisa, que no es lo que se ve. Es un tema de ley. La legítima defensa es la legítima defensa. No es un tema de qué país queremos, es la ley», le planteó el especialista en policiales.

Antes de mandar a una tanda publicitaria, Brancatelli dijo: «Lo vamos a seguir discutiendo seguramente». Y lejos de quedarse callado, su compañero intervino: «No hay debate de eso».

«¿No hay debate? Bueno, entonces dejame de debatir, si opinamos distinto, permitime no coincidir con eso«, cerró el conductor.

Tras el tenso momento que se vivió al aire de Argenzuela, Paulo Kablan dialogó con Laura Ubfal para su portal y explicó el motivo de su enojo: «Me cansó, te discute la información, es buen pibe, pero no quise seguírsela. Le tengo un aprecio personal, pero empezó con nosotros y discute el policial, podés opinar, pero no cuestionar la información, y fue en el último bloque que le dije, ‘mirá vos no podés estar discutiendo la información’ y me fui».

Diego Brancatelli, por su parte, fue consultado por Clarín al respecto y su respuesta fue más escueta: «No fue nada, no voy a hacer una historia de una boludez«.

