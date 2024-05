Patricia quiso mostrar que los colectivos circulan, pero no tenía saldo en la SUBE

Bullrich se subió a uno de los pocos colectivos que circulan por la Ciudad a pesar del paro, pero no pudo pagar el boleto.

Patricia Bullrich se subió a un colectivo para tratar de mostrar cierta normalidad a pesar del paro nacional de la CGT, pero el show le terminó fallando porque no tenía saldo en la SUBE.

La ministra de Seguridad dio una conferencia de prensa afuera de una estación de Constitución que estaba desolada por la falta total de trenes y subtes y de la mayoría de los colectivos. La imagen era atípica además porque casi no había pasajeros esperando el transporte.

Después de hablar con la prensa junto al secretario de Transporte, Franco Mogetta, la funcionaria y su equipo de prensa se subieron a un colectivo que la estaba esperando para sacarse una foto y tratar de mostrar que siguen funcionando a pesar del paro.

«No hay plata, no tiene saldo», le dijeron a Bullrich cuando intentaba hacer el acting de que pagaba el boleto. «No tiene saldo viejo, es un caradura», reaccionó Patricia antes de bajarse del colectivo. Además de que la SUBE no estaba cargada, la ministra no tuvo en cuenta que el boleto se paga al subir.

Antes del show, Patricia dijo que es un «paro de la debilidad» por las supuestas presiones de los sindicatos para que se cumpla la medida de fuerza. «No hay acatamiento», dijo además la ministra.

«Salgan y utilicen su auto que no hay problemas de seguridad, el país necesita que trabajemos», pidió Bullrich. «Todos los que han hecho actos de violencia demuestran una situación de debilidad, porque si para hacer un paro tenés que atacar un colectivo es porque estás en una situación de debilidad. Es el paro de la debilidad», declaró.

En tanto, Mogetta anunció que «por primera vez en la historia, la Secretaría de Transporte descontará el día a las empresas que no ofrecen sus servicios». «Las empresas que no han salido a trabajar y que han impedido a sus empleados hacerlo están en connivencia con el sindicato», denunció.

LPO

