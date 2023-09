Patricia Bullrich visitó el barrio Emerenciano Sena y se cruzó con militantes

La candidata presidencial de JxC mantuvo un duro ida y vuelta con vecinos que responden al dirigente social detenido. «Este barrio es de todos los argentinos», dijo Patricia Bullrich.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitó este lunes el barrio Emerenciano Sena del Chaco y protagonizó un cruce tenso con militantes que responden al líder social detenido por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.

«Asesina. Usted no tiene nada que hacer acá, no venga a provocar a la gente», fue la reacción de una mujer, a lo que Bullrich respondió: «Ya no hay ningún lugar que no se pueda pisar, este barrio es de todos los argentinos».

Ayer, la exministra de Seguridad aterrizó en Chaco para acompañar al gobernador electo de JxC en la provincia, Leandro Zdero, que se impuso frente al líder del Frente Chaqueño y actual mandatario saliente, Jorge Capitanich.

Marcelina Sena, hermana del dirigente social Emerenciano Sena –detenido por el presunto homicidio de la joven-, denunció que Bullrich fue a «patotear» a un «barrio humilde» de la periferia de la capital chaqueña.

La hermana de Sena formuló la denuncia ante la Unidad de Atención a la Víctima y al Ciudadano, sede Barrio Güiraldes, ante la que afirmó que esta mañana, a las 9.20 se hizo presente en el Barrio Emerenciano la presidenta del PRO, Patricia Bullrich”.

Qué dijo una dirigente social tras la visita de Patricia Bullrich

Alicia Pelizardi, integrante de la organización liderada por Emerenciano Sena, se despegó del crimen de Cecilia Strzyzowski y sus vínculos con el círculo íntimo del líder social: «Ninguno de los imputados vivían en este barrio. No sé por qué viene a gritar la señora esa (en referencia a Bullrich)». Así lo expresó en declaraciones al programa de Baby Etchecopar, por Radio Rivadavia.

Un grupo de mujeres se opuso a su ingreso al barrio, pero Bullrich continuó avanzando con su caminata y les espetó «Soy libre para andar en mi patria como quiera, esto también es la patria argentina, ¿sabe? Usted no es dueña de un barrio, acá las casas son de todos».

«Respeto que hagan este barrio, ¿pero sabe qué? Este barrio es de todos los argentinos, no de ustedes. Voy a sacar una foto acá, porque quiero denunciar al asesino Emerenciano», enfatizó la dirigente de JxC.

Allí las mujeres le replicaron que «usted también es una asesina» y le recordaron la muerte del artesano Santiago Maldonado durante una marcha de reivindicación de los mapuches, cuando ella era ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri.

Al retirarse del lugar, Bullrich exclamó: «¡Maldonado, Maldonado, Maldonado! ¡Se ahogó!».

Bullrich, junto a Valdés y Zdero en Corrientes: «Tengo un equipo de 100 economistas de todo el país»

Por otro lado, la candidata presidencial de JxC destacó que cuenta con «un equipo de 100 economistas de todo el país» y ratificó que las próximas elecciones serán «la última batalla para liberarnos del kirchnerismo para siempre», al participar de un acto en Corrientes junto al mandatario provincial, Gustavo Valdés, y al gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero.

Por su parte, ambos referentes de la oposición coincidieron en que el país «necesita un cambio» con dirigentes que tengan «los pies sobre la tierra».

La exministra del macrismo reiteró sus propuestas sobre seguridad y lucha contra el narcotráfico y manifestó que «seremos fuertes y duros».