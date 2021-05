Patricia Bullrich retrucó a Pfizer: «El comunicado no niega nada»

El Presidenta del PRO sostuvo que Ginés González García no quiso comprar vacunas y que «no firmar el contrato es el hecho de corrupción».

“El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”, ratificó Patricia Bullrich este lunes por la noche luego de que el laboratorio emitiera un comunicado en el que aseguran no haber “recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento” durante las negociaciones por las vacunas contra el coronavirus.

“Los argentinos ya deberíamos estar vacunados: 4.500 compatriotas participaron de las pruebas de Pfizer en 2020, que nos aseguraba comprar 14 millones de dosis anticipadas de la vacuna. Pfizer acudió al Ministerio de Salud y presentó su contrato el año pasado”, inició Bullrich en el primero de los mensajes que publicó en su cuenta de Twitter.

Y prosiguió: “González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona”.

Según Bullrich, “usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción”.Y agregó al respecto, comparando las negociaciones del laboratorio con Argentina y otros países: “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables”.

El laboratorio Pfizer había desmentido previamente el haber recibido un pedido de coimas por parte del Gobierno argentino como condición para llegar a un acuerdo en la adquisición de vacunas contra el coronavirus, y la farmacéutica desacredita así acusaciones de Patricia Bullrich a la vez que ratificó que no existen intermediarios en su relación con las autoridades nacionales.

«Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19», aseguró la compañía, a través de un comunicado.

De esta forma, la empresa rechazó las acusaciones de la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y negó además que el Gobierno le hubiera exigido tener como intermediario de las tratativas al empresario Hugo Sigman.

El comunicado con el que Pfizer desmintió a Patricia Bullrich

