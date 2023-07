Patricia Bullrich en modo 2001: propone blindaje y más deuda con el FMI

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio lanzó una serie de consignas que recuerdan a las medidas el gobierno de Fernando De la Rúa, del que Bullrich formó parte. Dijo que si es electa buscará «un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional» con el propósito de «blindar de dólares» a la economía argentina.

Patricia Bullrich, precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, volvió a prometer que una de las primeras cosas que hará si es electa será «levantar el cepo lo más rápido posible» y para eso propuso «un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)» con el propósito de «blindar de dólares» a la economía argentina.

Bullrich ya había hablado de «blindaje» este lunes por la mañana en su discurso en la Exposición Rural y por la noche lo reiteró en declaraciones a La Nación+. «Nuestro objetivo es que, bajo un nuevo acuerdo con el FMI, podamos blindarnos. Vamos a terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible», afirmó.

Las palabras de la precandidata de JxC recuerdan a las medidas del ex presidente Fernando De la Rúa, de quien Bullrich fue ministra de Trabajo. De la Rúa suscribió el 28 de enero 2000 un acuerdo con el FMI para obtener un desembolso de 7400 millones de dólares al que tituló «Blindaje». A pesar de ese megapréstamo, el gobierno de la Alianza no logró contener la fuga de capitales y la crisis que desembocó en el estallido social de diciembre de 2001.

Bullrich vs. Larreta por los controles de cambios

Con sus declaraciones, Bullrich también intentó diferenciarse de su rival en la interna opositora, Horacio Rodríguez Larreta, quien a primera hora en la Exposición Rural había afirmado que «no es serio» quien dice que va a unificar los tipos de cambio «el primer día».

«En este último año, esas restricciones se llevaron 18.000 millones de dólares. Es como un ‘pacman’, que se alimenta con dólares y más dólares», respondió la exministra de Seguridad de Macri. Y sostuvo: «Abrir el cepo lo más rápido posible es poner las cosas en orden».

Contra los planes sociales

En las declaraciones que formuló anoche, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio reiteró su postura en relación a los planes sociales al señalar que, en un eventual gobierno a su cargo, «van a durar un tiempo y van a tener un término».

«Le vamos a hablar a la gente sin intermediarios, y la Argentina en cuatro años va a estar toda trabajando. A quien quiera adaptarse, le vamos a dar posibilidades y capacitación. Y quien no, tendrá sus consecuencias. No puede ser que la gente que trabaja tenga que seguir pagando a aquellos que no quiere adaptarse a un sistema laboral», sostuvo la ex ministra de Mauricio Macri y de Fernando de la Rúa.

