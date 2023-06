Patricia Bullrich dijo que no se iría de vacaciones con Larreta, en cambio Milei puede ser un aliado

La presidenta del PRO afirmó que «siempre me costó el diálogo» con Rodríguez Larreta y señaló que el líder de La Libertad Avanza «puede ser un aliado».

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló este martes 2 de junio de su vínculo con su contrincante en la interna del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, y contó cuándo se distanciaron. También habló de la portación de armas, la despenalización de las drogas, quién puede llegar a ser su candidato a vice y sobre Javier Milei.

Entrevistada por Luis Novaresio en LN+, la precandidata presidencial descartó que vaya a tener una alianza con el líder de La Libertad Avanza para estas elecciones: «Yo no estoy al borde de una acuerdo con Milei. Hay ideas que van por un mismo carril. Yo soy de Juntos por el Cambio que es una fuerza con potencia. Puede haber muchas ideas con coincidencias, y muchas no».

Asimismo, afirmó que post elección «Milei puede ser un aliado mío«

En cuanto a su relación con Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich señaló: «Yo no soy políticamente correcta. Mi vínculo con él fue siempre bueno hasta que le dije que iba a ser candidata. Algo se rompió y nunca el vínculo volvió a ser el mismo. Quizás él pensaba que era el único candidato y no pensaba que podía aparecer otro».

Novaresio le preguntó si se iría de vacaciones con el jefe de Gobierno porteño, a lo que la presidenta del PRO contestó: «No me voy de vacaciones de Larreta. Tenemos formas de ser distintas. Siempre me costó el diálogo con él. Yo soy más de pensar la política, los escenarios, cómo está el mundo y la Argentina. Él es más pragmático, qué te gusta, qué te gustaría hacer. Él es más administrador, yo tengo un liderazgo más de pensar la política en términos de cómo se mueve la sociedad».

Ante la pregunta de si le ofrecería un puesto en su Gobierno si es que gana, dijo: «Le ofrezco una conversación, me parece que es lo lógico. La conversación es el 14 de agosto, ver cómo sigue la campaña con las partes de las distintas listas».

En otro tramo de la nota, el periodista le consultó por su posible candidato a vicepresidente: «Mi candidato a vice no lo sé. No es un disparate cuando se dice eso (que puede ser un radical como Luis Naidenoff, Maximiliano Abad o Rodolfo Suarez)».

Patricia Bullrich dijo estar en contra de la portación libre de armas y de la despenalización de las drogas

Al ser consultada sobre la propuesta de Milei de la portación libre de armas, Bullrich remarcó: «No estoy a favor de la portación libre de armas. Hay que cuidar mucho quién recibe un arma. La portación es la excepción. Algunas personas pueden comprar armas si hacen un examen psicológico para que no pase como en Estados Unidos que cada tanto sale un loco. Prefiero que la gente no ande armada, eso es el Far West, un estado que no existe más».

Y en cuanto a la despenalización de las drogas, comentó: «No estoy a favor de la despenalización de las drogas. La marihuana ha traído terribles problemas en los lugares donde se liberalizó. Países Bajos está retrocediendo y cerrando los coffe shops porque está invadida de bandas con metanfetaminas y con laboratorios abajo de la tierra, terrible, le mataron al jefe de Policía de Países Bajos. Los invadieron las mafias».

