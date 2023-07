Paro de los colectiveros por 24 horas en gran parte del país

UTA reclama por un incremento salarial supuestamente acordado. Los referentes de los empresarios aseguran que no se cumplieron los requerimientos para satisfacer la demanda. Al cierre de esta edición, en varias provincias se llegó a un acuerdo.

A media tarde, los medios de prensa de alcance nacional daban cuenta del inicio del paro de transporte, que implementó -en forma adelantada- un sector disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Pero tal medida de fuerza afectaba a líneas específicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ante la difusión de la huelga, desde la seccional Corrientes ratificaron que el paro -previsto para gran parte del país- comenzaría desde las 0 horas de hoy. Por ello, el transporte urbano de pasajeros en la capital correntina continuó habitualmente, una postal que no se repetiría hoy. La razón del parate: el reclamo por mejoras salariales que supuestamente fueron aprobadas en paritarias. Desde el sector empresario se ratificó que se abonaron los sueldos de acuerdo a la escala salarial vigente. Y respaldaron lo señalado en la reunión concretada el pasado miércoles en el Ministerio de Trabajo de la Nación: no se cumplieron con los requerimientos necesarios para que se pudiera formalizar la mejora en los ingresos de los choferes.

Anoche, al cierre de esta edición, la UTA emitió un comunicado en el que señaló que se verificó «el incumplimiento (de la mejora salarial) en determinadas empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán. Como expresamos, se procederá a la retención de tareas en aquellas empresas que incumplan el pago del aumento salarial. Retenemos tareas a partir de las 0 horas del día de mañana (por hoy) viernes 7 de julio».

En otro párrafo del comunicado, UTA señala: «Atento el cumplimiento en el pago del aumento salarial verificado en las jurisdicciones de Bahía Blanca, Catamarca, Chaco, La Rioja, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Jujuy, La Pampa, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, San Nicolás de los Arroyos, Santa Cruz, Santiago del Estero, Trelew, en estas provincias y ciudades el transporte de pasajeros está garantizado y será normal».

Historia del paro

El pasado 22 de junio, UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) acordaron subas salariales desde julio a septiembre y otras mejoras retroactivas para que los choferes del interior puedan equilibrar sus ingresos con aquellos que prestan servicios en el AMBA. En aquel encuentro, los referentes de las empresas de transporte señalaron que la nueva pauta salarial se encontraría condicionada a una serie de requisitos y situaciones. En el encuentro del miércoles pasado en el Ministerio de Trabajo de la Nación aseguraron que los requerimientos, por entonces planteados, no se cumplieron.

Entre algunos de los requerimientos que FATAP planteó el 22 de junio y no se cumplimentaron para que pudiera efectivizarse la mejora salarial sobresalen los aportes adicionales que el Ministerio de Transporte de la Nación se comprometió con las empresas del interior del país, el pago de los fondos pendientes, la solicitud desde el organismo nacional a las provincias para erogaciones similares que permitan la correcta prestación del servicio, la convocatoria a la comisión que debía analizar la forma de distribución de los fondos desde julio, entre otros.

Anoche, Javier Harfuch, vocero de la CETUC (Cámara Empresarial del Transporte Urbano de Corrientes), aclaró que «el salario se pagó en tiempo y forma y obedece a la escala vigente. Las otras exigencias no están acordadas totalmente. El acuerdo no es exigible porque no está homologado».

«Hay incumplimientos de varios puntos por subsidios nacionales y lo que se comprometieron gobiernos locales. Desde FATAP se denunció los términos del acuerdo. Se cumplió con la escala vigente con el último aumento de mayo», dijo. E insistió en que «la situación se agrava por la ausencia del Estado (nacional) en la solución de los problemas del interior. Ni siquiera van a las audiencias (por los funcionarios nacionales)».

