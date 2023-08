Para referentes del PRO en Corrientes, la victoria de Milei representa «un pensamiento adolescente de que va a venir un salvador y nos va a rescatar»

Así lo expresó a este medio Guillermo «Yemi» Morandini, viceintendente de Curuzú Cuatiá.

El resultado electoral en la provincia de Corrientes, donde Javier Milei y Patricia Bullrich lograron victorias destacadas, ha generado inquietud y reflexiones sobre el estado actual de la política en Argentina. Este acontecimiento parece reflejar un mensaje claro: aproximadamente dos tercios de la población manifiestan un deseo de cambio profundo. Sin embargo, existe un tercio considerable de votantes que buscan alternativas diferentes incluso a las ofrecidas por la oposición tradicional.

En las elecciones de Corrientes, la participación fue significativa, con el 68,21% de los electores habilitados emitiendo su voto. Lo destacable fue que el 96,35% de los votos fueron afirmativos, lo que indica una decisión contundente de parte de los votantes.

Guillermo «Yemi» Morandini, Viceintendente de Curuzú Cuatiá, expresó su opinión al respecto: «Hay poca responsabilidad y poco conocimiento de lo que es la democracia, que es la división de poderes. Hay un pensamiento adolescente y mesiánico de que va a venir un salvador y nos va a rescatar, que va a venir una persona sin estructura a salvarnos. Sabemos que eso es imposible porque no va a poder gobernar por decreto. No hay peor ignorante que el ignorante político, sabemos que la política está en todos los aspectos de nuestra vida y por eso es que no se puede saber nada de política, uno si es un ciudadano medianamente responsable tiene que involucrarse.»

Morandini puso de relieve la importancia de la educación cívica y la comprensión de los procesos democráticos. Además, hizo hincapié en la necesidad de tomar un enfoque activo en la política, en lugar de esperar un líder «salvador».

