Para Larreta el inicio de clases fue un éxito, pero los gremios denuncian desorganización y falta de insumos

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no ahorró ninguna instancia mediática para un comienzo de clases presenciales que se adelantó al de la gran mayoría de las provincias. Visitó una escuela. Organizó una conferencia de prensa. «Se cumplieron rigurosamente los protocolos»», sostuvo. «El presentismo de los estudiantes estuvo en un 89 por ciento», indicó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien admitió que el año pasado «no estudió quien quiso, sino quien pudo». Los gremios contaron otra realidad: «El regreso a la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires estuvo marcado por la desorganización, las aglomeraciones que se repitieron en numerosas escuelas de la Ciudad, y la falta de insumos suficientes para hacer frente a la pandemia en los edificios escolares», advirtió el gremio UTE-Ctera tras un relevamiento que hicieron. Según detallaron distintos sindicatos, la conducción del Comercial 21 DE 11 debió ser aislada por un caso positivo. Y dos primarias y un jardín no abrieron por casos de Covid. Otro jardín no abrió por falta de insumos. Un secundario tampoco pudo empezar por falta de agua.

Larreta fue temprano a una escuela -a la que no convocó a la prensa, envió luego su foto y su relato de lo ocurrido- donde se mostró en la puerta de un aula con estudiantes y agradeció «a los docentes por estar nuevamente frente al aula» (en rigor, les descontaba el día si no iban) y «a las familias por el esfuerzo» (si no mandaban a sus hijos e hijas, perdían la vacante, como detalló una madre ante un canal de televisión).

Por la tarde, Larreta dio una conferencia de prensa secundado por Diego Santilli, la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el de Salud, Fernán Quirós. Allí celebró: «llegó el día: casi 400 mil chicos volvieron a la educación presencial. Fue una enorme emoción para mí. Se veía en los chicos, por más que tenían el tapabocas, en los ojos la alegría«. «Estábamos convencidos en la necesidad de que vuelvan a las clases en forma presencial y, por supuesto, en forma cuidada. Tanto en la escuela que yo visité como en otras se cumplieron rigurosamente los protocolos», arriesgó. «Ya llevamos 12 mil docentes testeados. Hubo 88 casos que dieron positivo. Hay 8500 que ya tienen turno», indicó.

«Hoy es un gran día. Estamos muy contentos. Todo el día estuvo teñido por el color de la emoción. Hoy abrieron sus puertas el cien por ciento de las escuelas de la Ciudad», aseguró Acuña, quien dijo que «el presentismo de los estudiantes estuvo en un 89 por ciento» y que el paro convocado por Ademys «fue insignificante». Sobre la realidad de las escuelas, que aplicaron distintos esquemas de presencialidad y virtualidad, dijo poco: «Algunas propuestas no terminan de ser lo que nos gustaría», fue la admisión de que no están todas las escuelas con todos los estudiantes, todos los días. «Algunas hicieron propuestas de alternancia (algunos días, sí; algunos días, no). Nosotros queremos que vayan todos los días y esto va a pasar», remarcó Acuña.

«Quizás en algún momento un grupo tendrá que restringir la presencialidad porque hay algún contagio. Quizás en algún momento tengamos que restringir toda la presencialidad, pero vamos a volver», indicó la ministra. «El año pasado no estudiaron los que quisieron. Estudiaron los que pudieron», aseguró, sin responsabilizarse por no haber asegurado la conectividad a esos que «no pudieron». Ignorando, incluso, fallos judiciales.

En tanto, los gremios docentes señalaron que el regreso a clases fue poco concurrido y desorganizado, y que se notó la falta de elementos de higiene y las obras sin terminar. Desde UTE-Ctera, la secretaria general, Angélica Graciano, cuestionó que se amenace a las familias con perder la vacante.

«Larreta y Acuña incumplieron su protocolo en la primera jornada de clases presenciales», advirtió UTE-Ctera en un informe tras un relevamiento de las escuelas durante el primer día. Entre otras cosas, encontraron que por casos de Covid no abrieron dos primarias (la 8 y la 6 del Distrito Escolar 20). Tampoco el jardín 2 del Distrito Escolar 5, por un caso de Covid de un docente. El jardín maternal 7 del Distrito Escolar 6 no abrió por falta de insumos. Lo mismo le ocurrió a la escuela 12 del Distrito Escolar 19 y a la Especial 34.

Otro jardín del Distrito Escolar 4 no abrió porque las salas están inhabilitadas por falta de ventilación. El Normal 5 no abrió por falta de agua. En la escuela 23 del Distrito Escolar 20 no abrieron dado que el edificio no fue finalizado. Lo están esperando hace dos años.



Desde el Grupo «Padres autoconvocados por el regreso seguro a la escuela» observaron que, por ser un comienzo escalonado, hay escuelas en las que alcanzaron los espacios en el primer día, pero esto no está garantizado cuando se sumen el resto de los niveles, la semana próxima.

En tanto, la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, indicó a este diario que «en el marco de una jornada de paro de 72 horas, tenemos que señalar lo que fueron las imágenes del uso del transporte público: las colas en las principales estaciones y en las paradas de colectivo. Es un alerta de algo que venimos señalando y exigiendo: una flota de micros para que se puedan trasladar sin usar el transporte público. El Gobierno porteño solo se dedicó a pegar cartelería donde señalan que somos prioritarios para subir. Esto no resuelve la saturación del sistema de transporte». «La jornada se inicia con un 30 por ciento de los grupos. A lo que se le suma el paro. Han sido pocas escuelas las que han iniciado. Además de eso, nos consta que muchas familias al ver que no había condiciones, no mandaron los chicos a las escuelas«, advirtió la dirigente gremial. «Seguimos viendo falta de elementos de protección para los docentes y falta de elementos de higiene, obras que no se hicieron y, por lo tanto, aulas que no tienen la ventilación».

«Hoy se dio un contagio confirmado en una escuela donde la conducción quedó aislada a partir de un caso positivo«, alertó Scayola, sobre el Comercial 21 del Distrito Escolar 11. La secretaria general de Ademys consideró que «el Gobierno porteño debió reconocer que el protocolo era impracticable y que la apertura de todas las escuelas y de todos los grados iba a traer problemas. Por lo tanto, lo que hubo fue una apertura parcial».

