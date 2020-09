Para el papá de Ludmila, el autor del femicidio se fugó

«El que se fugó, estuvo hablando conmigo, me vio a la cara, dijo que iba a buscar el documento y no volvió nunca más, no lo tendrían que haber dejado salir«, expresó Leandro Pretti al sitio de noticias Semanario Actualidad de Moreno.

«No lo puedo creer, la justicia fue muy lerda, esperaron demasiado«, se lamentó tras haber tenido a corta distancia a quien él sospecha que es el autor del femicidio de su hija.

Pretti explicó que llevó «uno por uno» a la comisaría 6ta de Moreno «a los que habían ido a la fiesta» con Ludmila para que declararan. En ese grupo se encontraba Cristian Adrián Jerez, de 19 años, quien sería el autor del femicidio de la adolescente.

El padre de Ludmila y otro familiar denunciaron que Jerez «subió un estado» en sus redes sociales se encontraba «en Gregorio de Laferrere», donde la policía lo busca por estas horas.

Hasta el momento lo único que se sabe sobre el femicidio de Ludmila es que «desaparece a las 7 de la mañana» del domingo cuando, en teoría, estaba camino a su casa tras asistir a una fiesta.

La autopsia al cuerpo de Ludmila Pretti sirvió para confirmar que fue estrangulada. Todavía no se descartó un abuso sexual.

«Los traje uno por uno a los que habían ido a la fiesta y dijeron que no, que se había ido caminando que estaba a cuatro cuadras de la casa», reveló Pretti.

«Yo ya perdí a mi hija, no me importa más nada», sentenció el hombre, consternado. «No lo puedo asumir todavía, quiero que esto avance, quiero que se mueva la justicia», agregó.

Minuto Uno