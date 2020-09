Para Bolsonaro, hacer distanciamiento por coronavirus es cosa de «débiles»

El presidente de Brasil compartió un acto con productores agropecuarios.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que quedarse en casa para respetar el distanciamiento social para evitar el contagio del nuevo coronavirus es «para los débiles», al destacar que la producción agropecuaria no se detuvo durante la pandemia.

Bolsonaro volvió a minimizar el impacto y los cuidados frente a la pandemia que en Brasil causó desde marzo la infección de más de 4,4 millones de personas y la muerte de más de 135.000.

«Ustedes no pararon durante la pandemia, no entraron en esa pavada de que ‘hay que quedarse en casa, que la economía viene después’, eso es para débiles; el virus, siempre lo dije, era una realidad y teníamos que enfrentarlo, nada de acobardarse frente a lo que no podemos escapar», dijo el mandatario a productores rurales.

Lo hizo durante un discurso en Sorriso, uno de los polos agropecuarios más ricos del país, centro de producción de la soja brasileña y bastión político en 2018 del bolsonarismo.

Bolsonaro había dicho que la enfermedad llevaba a la muerte a los más «débiles» y en julio pasado, tras superar la Covid-19 él mismo, sostuvo que los periodistas son «cagones» que no soportarían enfrentarla.

El jefe del Estado dijo que gracias a los productores rurales «se evitó que Brasil entrara en un colapso económico y de seguridad alimentaria».

Asimismo, contó que a su llegada a la ciudad de Sinop, Mato Grosso, el avión que lo trasladaba debió abortar el proceso de aterrizaje a causa de las cenizas producto de los peores incendios forestales en la región del Pantanal, un área de 150.000 kilómetros cuadrados de humedales cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay.

«Todos los años ocurren las quemadas, algunos focos de incendio en Brasil; por eso nos critican, y eso interesa a nuestros competidores, le interesa lo que tenemos de mejor, nuestro agronegocio», subrayó.

En una referencia a la carta de ocho países europeos que alertaron sobre suspender compras a raíz de la deforestación amazónica, Bolsonaro afirmó que hay naciones que «critican cuando ya se quemaron todos los bosques que tenían».