Pandemia: el anuncio de la extensión de las medidas se hará en vivo desde la Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández volverá hoy a anunciar en vivo desde la Casa Rosada la extensión de las medidas de cuidado, dejando atrás el formato de spots grabados. Como lo hizo ayer con los gobernadores, con quienes estuvo comunicado de manera virtual hasta entrada la noche, el Presidente quiere dejar en claro que hará todo lo necesario para enfrentar la pandemia de manera adecuada en cada rincón del país, así como se hizo durante todos estos meses en el AMBA. Con un pico de contagios cada vez más pronunciado -ayer volvieron a superarse los 15 mil nuevos casos-, la diferencia es que ahora el 65 por ciento está ubicado en el interior. Al mismo tiempo, destacará los acuerdos alcanzados para el retorno de las actividades y la vuelta de los alumnos en los distritos con nula o leve circulación del virus.

El Presidente le había quedado alguna espina clavada por cómo se comunicó las últimas veces la extensión de las medidas. No por los spots en sí, que estuvieron bien confeccionados, sino porque en el interior del país quedó la sensación que como la pandemia se había trasladado desde la región metropolitana, Fernández ya no le otorgaba la misma importancia. En verdad, fue lo que sostuvieron entonces en el entorno presidencial, la última vez prefirió hablar en un acto y luego que se emitiera un video porque consideraba que no tenía mayores novedades que comunicar, dado que eran los propios gobernadores e intendentes quienes resolverían cómo serían las aperturas en cada zona.

Pero, en esta oportunidad, dado que ya es muy claro el cambio producido en la localización de los contagios, volverá a los mensajes en vivo. Los funcionarios que trabajan en comunicación tienen como un valor de la gestión las dotes comunicacionales y didácticas del Presidente. Junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el ministro de Salud, Ginés González García, ayer sostuvo una larga comunicación virtual con los gobernadores, en los que cada uno fue detallando la situación en la que se encuentran sus distritos.

Se puso como ejemplo el trabajo que se había realizado en AMBA entre Nación, Provincia y ciudad de Buenos Aires para coordinar medidas y así contener los casos, que pese a que se mantienen altos nunca llegaron a saturar el sistema sanitario, un riesgo que ahora se corre en algunos distritos del interior con una infraestructura mucho más frágil. En la zona metropolitana, detallaron, se bajó de los 5.300 a los 3.600 casos por semana epidemiológica. «Pero fue una baja paulatina y a lo largo del tiempo. Hemos podido administrar esta situación compleja con trabajo en conjunto», explicó el Presidente.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también destacó este trabajo coordinado y agradeció la puesta en marcha del programa Detectar por parte del gobierno nacional en la Capital, decisivo para contener lo casos especialmente en el brote inicial producido en los barrios vulnerables. Les recomendó a los gobernadores que lo implementaran en sus provincias.

Los gobernadores destacaron el acuerdo alcanzado por los ministros de Educación para el retorno de los alumnos, lo mismo que ocurre con el resto de las actividades, siempre mediante consenso con el gobierno nacional. Plantearon que había que debían trabajar solidariamente, ayudando a los distritos que se encontraran en mayores dificultades, y sostuvieron que la Nación «tuvo una politica federal y equitativa durante toda la pandemia», según trascendió.

Provincias como Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Jujuy y Salta hoy aparecen en situación más comprometida que el AMBA, pese al amesetamiento eterno de los casos metropolitanos. «Si bien en Tucumán transitamos un momento difícil, desde la gestión logramos aumentar la cantidad de testeos en la población y reforzar nuestra capacidad de respuesta sanitaria frente al Covid-19», comentó el gobernador tucumano Juan Manzur, quien agradeció al Presidente la «consulta federal».

Como el zoom se prolongó hasta tarde, al cierre de esta edición no estaba del todo resuelta la presentación de hoy. Al mediodía, Fernández encabezará desde el predio Procrear de Ezeiza, la entrega de viviendas para familias de Chubut, Tucumán, Santa Fe, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Luego se dirigirá a la Casa Rosada para hacer su mensaje en vivo a eso de las 18, según se preveía.

Página 12