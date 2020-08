Paí Julián: “Pedí me entierren junto a los músicos… Las noches deben ser interesantes, seguro siguen musiqueando”

Habló mucho de la muerte el padre Julián Zini en una reciente entrevista realizada para el documental 8.9.89. “Entendí este año que se me está acabando el hilo en el carretel”, anticipó. Y contó un detalle imperdible de dónde irá a descansar para siempre. Material inédito logrado por Marcel Czombos.

“Jesús describe su muerte como ‘voy a pasar al Padre’… así le dijo a María Magdalena, ya resucitado. Eso es la muerte. Y el correntino dice lo mismo… cuando termina un trabajo dice ‘perdón patrón, voy a pasar'”, dijo.

Y contó un detalle: “La Municipalidad me regaló una parcela en el cementerio. Y yo les dije que no me entierren con los otros curas… ese lugar debe ser medio aburrido. Entonces voy a tener un lugarcito al lado de los muchachos… de Michel… de Camba Castillo… entre los músicos… a la noche debe ser interesante… deben seguir musiqueando”.