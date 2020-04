PABLO BIRÓ: “TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVERLE ALGO A LOS ARGENTINOS QUE DEFENDIERON AEROLINEAS”

Pablo Biro, Secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) charló con Any Ventura luego de ser comandante del primer vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió rumbo a China en busca de insumos médicos para luchar contra la pandemia del coronavirus.

“Mirá que me he peleado con casi todos los ministros con los que tuve trato pero me saco el sombrero ante este gobierno”, sostuvo Biró y agregó: “Alberto tomo la decisión de protegernos y prioriza la salud de los argentinos” “Felipe Solá desde Cancillería puso a destrabar todo lo que estaba trabado, el ministro de transporte, el ministro de salud.. todo el mundo se ha portado de ensueño”.

El secretario General de APLA explicó que el avión que viajó rumbo a china a buscar los insumos médicos, “es el mismo con el que se vuela con pasajeros pero con un procedimiento para llevar carga” y explicó que “los aviones de carga tienen que tener el requisito de tener prevención y extinción de incendios, como eso no lo tenés hay que hacer guardas especiales con trajes especiales”. Sobre la ruta de viaje, sostuvo que “el vuelo se hizo por el pacífico sur y tenés que tener en vista siempre alguna pista por las dudas”.

“No encuentro palabras para expresar lo que es aerolíneas, me dio gusto ver a la familia de aerolíneas super profesional y el estado nacional con diálogo, algo que no había vivido nunca”, indicó Biró y expresó: “que nos manden en un avión a buscar insumos después de haber sido tan vapuleados es una oportunidad que no me la perdería por nada”. Además sostuvo que desde Aerolíneas Argentinas “tenemos la obligación moral de devolverle a los argentinos que defendieron Aerolineas”.