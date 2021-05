Otro escándalo por vacunación indebida, ahora en Curuzú Cuatiá

Un médico de la localidad denunció vacunaciones “de personas jóvenes y sin ningún riesgo arreglaron con las autoridades vacunarse en la morgue del hospital”. El profesional renunció al Comité Médico local.

La ciudad de Curuzú Cuatiá es una de las comunas más golpeadas en la segunda ola de Coronavirus en la provincia, tiene actualmente 677 casos activos y más de 30 pacientes internados en el Hospital de Campaña.

La situación es dramática y en las últimas horas se sumó una denuncia por presuntas vacunas VIP, quien ventiló el hecho es el médico Ramiro Guglielmone quien además es director de un sanatorio privado en la localidad.

El profesional renunció al Comité Médico local que asesora a las autoridades municipales, justamente tras denunciar inmunizaciones por fuera de los turnos otorgados en las plataformas oficiales del Gobierno provincial.

Guglielmone confirmó a corrienteshoy.com su renuncia al Comité Médico de Curuzú Cuatiá pero dijo que no hará declaraciones.

A continuación, el mensaje que difundido por mensajería de WhatsApp el facultativo:

Amigos, cada vez me entero de más cosas de las vacunas VIP (segundo episodio), y me lleno de sentimientos de indignación y tristeza. Tengo muchos pacientes de edad, o muy enfermos que no están vacunados o tienen una sola dosis, y esperan dignamente su turno. Si se contagian pueden pasarla muy mal o morir.

Pero un grupo de inescrupulosos, sinvergüenzas, hdp de personas jóvenes y sin ningún riesgo arreglaron con las autoridades vacunarse en la morgue del hospital (el único lugar dónde se sienten cómodos). Las elecciones están cerca y seguramente la campaña necesita aportes extras.

Como médico, y director del Sanatorio Curuzú, sentí la obligación moral de colaborar de buena fé, estudiando, dando ideas, con aciertos y muchos errores pero siempre pensando en lo mejor para la gente de Curuzú, aun sabiendo que lo único efectivo son las vacunas.

Hoy dejo de pertenecer al comité médico de Curuzú, no puedo pertenecer a un grupo donde hay mentirosos hdp que nos usaron para poner la cara en varias oportunidades.

Pero no importa si me cagaron a mí, se han cagado en toda la sociedad de Curuzu…veamos qué dicen cuando en el próximo informe y conferencia de prensa (seguramente nadie va a preguntar sobre el tema porque hasta la prensa está arreglada).

Y los que se vacunaron, levanten la cara cuando caminen por la Berón de Astrada y miren a los ojos a sus vecinos. O vayan a la sala de clínica del hospital y vean cómo se atiende los pacientes COVID que no pudieron vacunarse.

Dr. Ramiro Guglielmone

