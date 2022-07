Otro cruce de la UCR Corrientes al PRO: Como partido nos dejaron de lado

El presidente del radicalismo provincial volvió a cargar contra Mauricio Macri. Dijo que el radicalismo “está haciendo todo lo posible para tener un candidato a Presidente”.

De recorrida por el interior provincial, en el marco de la asunción de las nuevas autoridades partidarias, el titular del partido gobernante apuntó al ex presidente Macri y referente del PRO. “Yo no tuve reparos, yo creo que Macri no hizo lo que tuvo que hacer que la política es gestión y ambas cosas van unidas de la mano; no se puede hacer gestión y no se puede hacer política y no se puede hacer política y no se puede hacer nada sin gestión y ese fue el error que se cometió en el 2017 pensando que ya se había ganado”.

En declaraciones a medios de Santo Tomé en la costa del río Uruguay, el exgobernador y actual senador provincial, recordó el armado de Juntos por el Cambio (JxC) en 2017. “Le dije una vez y sé cometieron errores graves, a nosotros como partido nos dejaron de lado, no escucharon nuestra visión territorial, no escucharon la opinión de los gobernadores, y de los casi quinientos intendentes que tenemos en todo el país, todo se armó en una oficina en Puerto Madero en un microclima que tenía todos los servicios, como ser aire acondicionado, internet y todas las comodidades y lo hicieron solamente en Capital Federal. No en el interior, pero bueno pasó lo que pasó y ahora viene este próximo proceso del año venidero”.

