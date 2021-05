Otra Fake New: El embajador chileno en Argentina desmintió que el Gobierno haya rechazado una donación de vacunas

“Con la misma franqueza que en algún momento tuve que corregir cifras entregadas respecto de la vacunación en Chile que no estaban correctas, me parece ético sostener que no hay actitud de rechazo del gobierno argentino a una donación formal porque eso sería injusto y carente de veracidad”, afirmó tajante este miércoles en diálogo con CNN Radio, Nicolás Monckeberg, embajador de Chile en la Argentina.