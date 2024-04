Oscar Herrera Ahuad, sobre la desregulación de la yerba mate: “A Corrientes le conviene esta situación”

Señaló que a la industria de esa provincia le es más rentable importar y advirtió que, con la quita de facultades al INYM, «dentro de cuatro o cinco años vamos a tener cientos de hectáreas planteadas por corporaciones», lo que repercutirá negativamente en el precio que recibe el productor.

El presidente de la Cámara de Representantes, y ex gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se refirió este lunes a la desregulación del mercado yerbatero e indicó que favorecerá a los industriales correntinos en perjuicio de los productores misioneros.

En una entrevista con 89.3 FM Santa María de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero, ratificó que la Legislatura trabajará en un proyecto para que Misiones tenga su propio Instituto Misionero de la Yerba Mate (IMYM), un anuncio que hizo el conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira, cuando se conoció que se le quitaría facultades de regulación al INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate).

“Se está trabajando en el proyecto. Es importante tenerlo en mano, bien definido y que cuide los intereses de los productores de la provincia”, indicó.

Herrera Ahuad recordó que en diciembre la sociedad “votó por un cambio”, lo que alcanzó a todas las instituciones públicas, incluido el INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate). “La inteligencia de (Carlos) Rovira estuvo en pensar en algo superado, que no sea un gasto más para la Provincia. Debe dar la garantía de que el sistema productivo va a seguir firme y previsible en nuestra provincia”, agregó.

En ese sentido, enfatizó que el objetivo de un instituto provincial sería “resguardar los intereses de los 12.500 productores misioneros”.

El ex mandatario provincial no le cerró las puertas a una negociación política para destrabar el conflicto en la yerba mate. Mencionó que desde la Provincia hay voluntad para que esto ocurra, al igual que en el INYM donde hay “gente muy capaz”.

“Tenemos un sector industrial en la provincia de Misiones que trabajó muy bien durante los últimos años. Es un sector fuerte y que siempre mostró voluntad de negociación”, valoró.

Sin embargo, aclaró que para que exista esta negociación, “tiene que haber un interlocutor nacional válido y que tenga la posibilidad de resolver la problemática“.

Sobre el final de este tema, Herrera Ahuad diferenció a que Corrientes (la otra provincia productora de yerba), “le conviene este escenario de desregulación”, debido a que en la vecina jurisdicción se ubican los dos principales molinos de esa industria.

En ese sentido, el titular de la Legislatura anticipó un escenario de importación y grandes volúmenes de plantación por parte de los industriales correntinos, lo que repercutirá negativamente en el precio que reciben los productores yerbateros por su materia prima.

Es que con el DNU 2023-70, no solamente al INYM se le quitó la facultad de regular precios, sino que desde el directorio dan por hecho que se dejó la resolución 170 del Instituto que estableció un límite a las nuevas plantaciones de 5 hectáreas por año, para evitar una sobreoferta de materia prima que planche los precios en el futuro.

“A Corrientes le conviene importar, plantan en nuestra provincia (Misiones). Se liberó la posibilidad de plantar, entonces tienen muchas tierras compradas en Misiones y van a empezar a plantar bajo el amparo del DNU. Dentro de 4 o 5 años vamos a tener cientos de hectáreas nuevas plantadas de corporaciones y que disminuirán su compra al pequeño productor”, avizoró.

Desregulación

Para Herrera Ahuad, la desregulación de la economía puede ser perjudicial para las actividades de Misiones por su condición de provincia limítrofe con Brasil y Paraguay. “Competir con un sistema de importación de Brasil en el sistema forestal de nuestra provincia es perder directamente(…) Nosotros no hablamos de que somos fanáticos de una regulación de mercado, sino que tenemos que ser lógicos como nosotros compensamos a las economías regionales.”, ejemplificó.

Reunión con Rovira

Carlos Rovira organizó un encuentro la semana pasada con la cúpula y dirigentes del Frente Renovador. “Reclamó un Estado eficiente. Ser eficiente con los recursos que tenemos en los diferentes niveles del Estado y ser menos burocráticos en la atención a la gente”, remarcó Herrera.

“Reclamó la digitalización del Estado provincial”, acotó.

Para Herrera Ahuad, la reunión “fue muy interesante y enriquecedora. Con lineamientos y pensamientos que van un poco más allá de lo que vamos viendo”.

En ese cónclave, Herrera Ahuad explicó que ratificaron la “gobernabilidad” al Ejecutivo nacional y “darle de las herramientas necesarias, siempre y cuando no vayan en detrimento del pueblo misionero”. “De proponer, antes que oponerse. Siempre que hay algo, tenemos que trabajar en otra cosa superadora(…) La gente lo que menos necesita es que la política esté peleada con la política”, definió.

Gobierno de Milei

El titular de la Legislatura misionera, Oscar Herrera Ahuad, se refirió a los primeros cuatro meses de mandato del presidente Javier Milei. Sobre el ajuste y las medidas adoptadas en este tiempo, aseguró que “él ha propuesto una forma de gobierno que no debe sorprender a nadie. Más allá de los planteos para la tribuna, como pudo ocurrir en los debates presidenciales en campaña, donde dijo que no iba a sacar los subsidios y la plataforma la presentó con la quita, no podemos renegar a la voluntad de la gente”.

Así, propuso “ser responsables, llevando adelante las políticas públicas defendiendo los intereses de la provincia de Misiones. Hay que ser constructivos y no oponernos por oponernos. Y debemos generar diferentes ideas: desapareció el FONID y apareció el FOPID y el gobernador Hugo Passalacqua hace un esfuerzo titánico para sostener la educación en nuestra provincia, porque para nosotros sí el concepto de educación es un concepto de superación, de libertad y no como se dijo ayer (por el diputado nacional Venegas Lynch). Claramente creo que va por el camino que dijo que iba a tomar, donde importa la macroeconomía, donde interesa el déficit cero y la reducción de los índices inflacionarios de la Argentina. Eso forma parte de un interés por la macroeconomía, donde lo micro duele un poco más cada día”.

Herrera criticó que “la política nacional discute cosas que a la gente le interesa muy poco, totalmente ajenas a lo que impera hoy: la economía familiar, las perspectivas a futuro de las familias. Se discuten cosas muy banales, como cambiar el nombre a un edificio y pasamos horas y horas de radio, TV hablando de eso, cuando la necesidad pasa por otro lado. El Gobierno discute cosas que no están en la agenda de la gente y la oposición más aún, cuando el carril va por otro lado”.

El exGobernador fue consultado sobre la tensa relación que tiene Milei con los gobernadores, aplicando la “motosierra” en los recursos a repartir de manera federal y la ausencia de funcionarios nacionales recorriendo las provincias, como Misiones: “El Presidente nunca, en su campaña, presentó lista para tener un gobernador en muchas provincias. Un mensaje es cuántos ministros bajaron a Misiones para discutir las políticas? Es claro el mensaje, no está mal, pero el mensaje es claro: ahora hay que ir para allá (por Buenos Aires). Son las reglas del juego que hacen a este tiempo de Gobierno y hay que trabajar y hacer el máximo esfuerzo para que las decisiones sean provechosas y beneficiosas para la gente.

