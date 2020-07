Organizaba marchas anticuarentena y murió por coronavirus”Decía que los comunistas no tenían que volver”

Un jubilado de 75 años que participaba de las marchas anticuarentena y se movilizó hacia el Obelisco porteño en pleno aislamiento social falleció por coronavirus el pasado 15 de junio en su departamento. Se trata de Ángel José Spotorno, quien organizaba acciones callejeras desde las redes sociales y estaba, tal como consignan los testimonios de sus familiares y sus propios posteos en redes sociales, enfurecido con las medidas tomadas para detener el avance del coronavirus.

“De los 90 días que vivió en cuarentena, unos 85 habrá estado en la calle. Él siempre se cuidó mucho, no tenía ninguna enfermedad ni había tomado nada. Teníamos muy buena relación”, recordó su prima Marita Riera. “Salía a caminar, charlaba con la policía, charlaba con los compañeros de su partido pero nadie le decía tenés que quedarte adentro”, contó.

La mujer relató que “tenía un montón de nombres en Facebook y era administrador de grupos de WhatsApp diferentes”, al tiempo que “lo bloqueaban a cada rato, estaba entretenido y decía que los comunistas no tenían que volver y que no quería ver una bandera roja”.

Militante del PRO y vecino del barrio porteño de Mataderos, Spotorno hablaba permanentemente de sus convocatorias virtuales: cacerolazos, marchas y de política. “Él decía que no le iban a manejar la vida y que iba a decir cuando se quería morir o no. Él armaba las protestas. Cuando me contó que había ido a la primera concentración yo me enojé mucho. Le dije: nos estamos cuidando mucho todos nosotros, no entiendo por qué no te cuidas”, relató Riera en declaraciones radiales.

“Argentina no se rinde” y “La República nunca será roja” eran las páginas de Facebook que administraba este jubilado. Su prima detalló que tras la última conversación pasó una semana y él la llamó para decirle: “Creo que me contagié”, en referencia al coronavirus.

Ante los primeros síntomas Spotorno se trasladó al Hospital Álvarez y en la guardia le midieron la temperatura, le recomendaron tomar paracetamol y hacerse nebulizaciones. “Eso fue lo último que supe de él. Y finalmente me llamó su hija para decirme que había fallecido en su propia casa”.

Al ser encontrado sin vida en su casa entrevieron médicos forenses y criminalistas. La familia recibió el certificado de defunción de la morgue, según relató su prima, el sábado 20 y como causa de muerte de apunta “Neumonía” y “covid-19”. Riera contó en una entrevista con AM Onda Latina que había decidido hacer pública la historia “para que la gente tome conciencia de que esto no es simplemente una gripe, una alergia o un simple resfrío”.

