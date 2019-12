Ordenan iniciar una investigación contra Patricia Bullrich

El tribunal que condenó al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos-UCR), ordenó que se inicie una investigación respecto de una denuncia que presentó el propio condenado en el juicio oral, contra la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich por perjudicarlo.

En uno de los puntos de la parte resolutiva de la sentencia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná ordenó la remisión a la fiscalía federal de los DVD de las audiencias del debate en las que Varisco y su abogado apuntan a la ex ministra Bullrich de haberlos perjudicado en el marco de la investigación.

“Yo no creo en las casualidades, creo que hubo funcionarios nacionales que intentaron perjudicarme, si no, no me explicó por qué Patricia Bullrich tuiteó a todo el país mi procesamiento, o que haya tuiteado, victimizándose, una foto acusando a mi espacio político, o que haya hablado de ‘narcomunicipio'”, había declarado el ex intendente en su indagatoria del 12 de diciembre pasado ante el tribunal.

En aquel momento, tanto Varisco como su defensa habían dicho que durante el proceso mantuvieron un encuentro con Bullrich y que en esa reunión la exfuncionaria les dijo que involucraran en el caso al ex concejal Pablo Hernández y a la ex secretaria de Seguridad local, Griselda Bordeira. “Entregue a Hernández y a Bordeira”, explicó Varisco que fueron las palabras de Bullrich en aquel encuentro.

Bordeira fue condenada hoy, al igual que Varisco, aunque no a seis años y medio sino a cinco, igual que Hernández.