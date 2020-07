Ola de robos en Chavarría en estos últimos días

La pequeña localidad de Chavarría viene siendo víctima de una serie de robos en estos últimos días, ahora fué el turno de un transformador que iba ser destinada a la seccional de guardaparques y que por arte de magia desapareció del lugar donde estaba, así lo hizo saber el intendente Roberto Dieringer a través de su Facebook personal, sumado a esto tenemos que decir que hace unos pocos días también sustrajeron una moto y violentaron una casa particular en la que no estaban sus ocupantes y según pudimos averiguar que no consiguieron llevar nada.

Estos hechos, son luces de alerta, ya que en nuestra comunidad no es usual este tipo de hechos delictivos.

Aquí les dejamos la publicación del intendente de Chavarría.

Realmente estas son las cosas que indignan, robaron el transformador destinado a la seccional de guardaparques, una… Posted by Roberto Dieringer on Monday, July 6, 2020