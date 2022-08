Obligaron a cambiar su testimonio a víctima de abuso sexual.

Se filtró un audio donde le apretaron a la menor que en su momento fue abusada sexualmente con acceso carnal por Marcos Núñez, cuando Sonia Prystupczuk, la ex coordinadora de Hogares de Virasoro, hoy detenida por tormentos y maltrato a menores, la mandaba a cumplir tareas domésticas al domicilio del comerciante a cambio de favores económicos. El joven que le sugiere cambiar su declaración, a cambio de dinero que le enviaría por Mercado Pago, también estuvo alojado en el establecimiento del horror, y trabajaba con ella en una rotisería en Virasoro. Sabía que la chica, hoy ya con 18 años, se iría a vivir prontamente a Buenos Aires, y fue cuando le dijo que Núñez iba ganando la causa y que terminaría presa si no cambiaba su testimonio, en una estrategia de la defensa del depravado. Además le exigió que reconozca que las relaciones sexuales que tuvo con el abusador fueron consentidas a pesar de tener apenas 15 años en ese momento. La novia de este muchacho es abogada, y tras asustarla le hicieron firmar un poder de representación. La semana pasada se presentaron ante la justicia, y le hicieron firmar una declaración ya redactada ante la Jueza Silvia Benítez, que extrañamente no evaluó si la chica no estaba presionada al rubricarla. Todo quedó grabado en audios. Otro tremendo escándalo que salpica sin dudas al Poder Judicial.

