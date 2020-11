Obispos exhortan a legisladores correntinos a defender la vida

La Cámara de Di­putados definió el último jueves que se­sionará para discutir por el aborto el próxi­mo 10 de diciembre, en tanto que habrá jornadas extendidas de debate con exposi­tores invitados entre el martes y el jueves que viene. En esta línea, el Frente de Todos en el Congreso confía en que el pro­yecto oficial que le­galiza la interrupción voluntaria del emba­razo se apruebe en ambas Cámaras legis­lativas “antes de fin de año”. Al respecto, la diputada oficialista y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, subrayó ayer que “el objetivo del oficialismo es tener la Ley del Aborto sancionada antes de fin de año”. En de­claraciones radiales, Macha explicó que “se tomó la decisión de tener 50 oradores, 25 a favor y 25 en contra”.

Los obispos correntinos enviaron una carta a los di­putados y senadores nacio­nales por Corrientes alen­tándolos en el compromiso a favor de las dos vidas y en rechazo al proyecto de ley del aborto enviado al Con­greso por la Presidencia de la Nación, a propósito de la gran movilización que se realizará hoy en una dece­na de ciudades correntinas en rechazo a la legalización del aborto (más información nota al pie). En tanto, la mi­siva consigna: “Conscien­tes de que nuestra Patria se encuentra en un momento muy especial, como obispos de la provincia de Corrien­tes queremos escribirles con la finalidad de estar cerca y alentarlos en el compromi­so en favor de las ‘dos vidas’ que ya han puesto de mani­fiesto”.

Y prosigue: “Con su voto en favor de la vida, tienen la responsabilidad histórica de expresar no sólo sus con­vicciones más profundas, sino también visibilizar en el contexto nacional la sabi­duría del pueblo correntino expresada en su inmensa va­loración en favor de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural”. “Además de nuestra cercanía y nues­tra gratitud por todo lo refe­rido, les aseguramos nuestra oración por ustedes y por la Patria. No es poco lo que tenemos entre manos: está en juego el derecho inviola­ble y universal a la vida que posee todo ser humano y, sobre todo, a la vida de una persona que por sí misma no se puede defender”. Y para finalizar señalan: “Mientras les deseamos bendiciones de Dios, fuente de la vida y de todo bien, los saludamos cordialmente”.

La misiva está firmada por monseñor Adolfo Canecín (Obispo de Goya); monseñor Gustavo Montini (Obispo de Santo Tomé); monseñor An­drés Stanovnik (Arzobispo de Corrientes); monseñor José A. Larregain (Obispo auxiliar de Corrientes) y monseñor Domingo S. Cas­tagna (Arzobispo Emérito de Corrientes).

PROVINCIA PRO VIDA

Caravana por la vida en Corrientes

En coincidencia con la marcha en todo el país, una docena de ciudades corren­tinas se movilizan hoy en la Capital y en el interior correntino a favor de “Sal­var las Dos Vidas”. En este contexto, distintos grupos religiosos y organizaciones sociales organizaron la Mar­cha a favor de las Dos Vidas, programada para mañana en todo el país, y Corrientes como provincia Pro Vida, también se pronunciará al respecto.

Bajo la premisa ¡Volve­mos a las calles por las dos vidas!, diferentes grupos sin distinción de religión se ex­presarán en respeto por la vida y en rechazo al proyec­to de ley del Aborto enviado al Congreso por la Presiden­cia de la Nación.

En al menos una docena de ciudades correntinas se organiza la movilización. Los obispos Adolfo Canecín de Goya, Gustavo Montini de Santo Tomé y monseñor José Larregain, obispo auxi­liar de Corrientes, participa­rán en estas ciudades de las marchas.

Están confirmadas que se harán caravanas en Corrien­tes, San Miguel, Monte Ca­seros, Concepción, Paso de los Libres, Gobernador Vi­rasoro, Santa Rosa, Merce­des, Curuzú Cuatiá, Esqui­na, Ituzaingó, Goya y Santo Tomé.

En esta Capital, la cara­vana está convocada para hoy a las 16 y partirá desde el Parque Mitre para reco­rrer las calles de la ciudad y la Costanera correntina. En Goya, la concentración será a las 18 en la plaza Mitre; en Santo Tomé, a las 17 en la plaza San Martín. En tanto en Paso de los Libres, los que participen de la carava­na se reunirán a las 16 en el Monumento al Niño por Na­cer, ubicado en la plaza San Martín.s

Los sectores contra­rios a la legalización del aborto, entre ellos la Iglesia católica, la evan­gélica y organizaciones de la sociedad civil, rea­lizan hoy su primera ac­ción conjunta, con mar­chas y caravanas en todo el país, para expresar su rechazo al proyecto en­viado por el Gobierno al Congreso. En la ciu­dad de Buenos Aires, la convocatoria será hoy a las 15 frente al Congreso Nacional

