Nuevas medidas de prevención y requisitos de ingreso en localidades del interior

Ante la suba de casos positivos de Covid-19 y la falta de hisopados en los accesos a la Provincia; municipios como Paso de los Libres, Santa Lucía, Esquina, Saladas, Loreto, Mantilla retomaron medidas estrictas para evitar aglomeración de personas, disminuir la circulación social, evitar el ingreso de casos sospechosos y positivos a sus localidades, refuerzan controles sanitarios con pruebas propias de hisopado y test rápidos.

Durante la videoconferencia realizada el pasado jueves 7 de enero, Intendentes e Intendentas ya le habían manifestaron al gobernador Gustavo Valdés sus preocupaciones por el aumento de casos positivos de Covid-19 que detectaron con sus sistemas municipales de control (hisopados, test rápidos y pruebas de laboratorios propios) en personas provenientes de otras provincias y de la Capital correntina.

Las y los Jefes Comunales le habían solicitado al Mandatario refuerzo en los controles sanitarios de ingreso a la Provincia; mayor trabajo conjunto con Salud de la Provincia, Policía Provincial, Fuerzas Federales; pusieron a disposición sus sistemas municipales de salud, personal sanitario, vacunatorios, móviles.

Ahora, varias de esas administraciones decidieron retomar medidas restrictivas para el ingreso a sus ciudades; para reducir actividades sociales, comerciales y la circulación interna; reforzaron sus sistemas de control sanitarios en los accesos, algunos de ellos con hisopados, test rápidos y pruebas de laboratorios propios:

Paso de los Libres (pasó a Fase 3)

• Prohibición de circulación de 00 a 06 hs

• Comercios y actividades físicas hasta las 21

• Supermercados y comercios de proximidad hasta las 22

• Bares y restaurantes hasta las 00

• Farmacias 24 hs

• Se suspenden las reuniones sociales

Santa Lucía

• Personas que lleguen de Corrientes Capital, Bella Vista

, Mercedes, Paso de los Libres y localidades de alta circulación viral deben presentar hisopado negativo con no más de 48 hs y completar declaración jurada.

• Personas procedentes de otras provincias deben presentar obligatoriamente permiso de ingreso a la provincia e hisopado negativo con no más de 48 hs.

• No se autoriza ingreso a la playa a personas de otras localidades.

• Personas que viajen a Corrientes capital deberán completar una declaración jurada en la comisaria y al regresar deberán presentarla en el control de acceso.

Esquina

• Suspendida la circulación con Pueblo Libertador.

• Suspendidas actividades deportivas (excepto ciclismo y caminatas).

• Bares, restaurantes, kioscos, casino y heladerías hasta las 1.

• Suspendidas reuniones familiares y sociales.

• Suspendidas actividades de culto.

• Bares y restaurantes al 50% de su capacidad.

• Supermercados, mini mercados, farmacias horarias normales.

Saladas

• Personas provenientes de otras provincias deben presentar:

• Resultado negativo de test Covid-19

• Permiso provincial

• Cuarentena obligatoria

Loreto

• Suspendido turismo interno.

• Permitido el ingreso para residentes de San Miguel, Caá Catí e Itá Ibaté (con DNI).

• Resto de la provincia: solo con orden médica y casos de fuerza mayor.

• Suspendidas las reuniones sociales/familiares, actividades deportivas.

Mantilla

• El Balneario Municipal «El Paraíso» habilitado solamente para las personas de la localidad, desde las 8 hasta las 20. En aquellos casos en que algún grupo de personas desee realizar alguna cena en el lugar, podrán permanecer hasta las 24, para ello deberán previamente solicitar turnos en el municipio.

• Restringir la circulación de personas desde las 23 hasta las 6.

• Personas que provengan de otras provincias con resultado negativo para poder ingresar, caso contrario deberán cumplir con el aislamiento correspondiente.

Corrientes Hoy

