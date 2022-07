Nueva York declaró «estado de emergencia por desastre» ante la viruela del mono

Ante la rápida propagación que se está detectando de la viruela del mono en relación a lo que se preveía, el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, declaró en las últimas horas el «Estado de Emergencia por Desastre».

Los casos se dispararon sobre todo en Manhattan y Brooklyn.

Según la declaración de emergencia firmada por la gobernadora, la demócrata Kathy Hochul, el estado acumula ya 1400 casos. La declaración de emergencia autoriza a las agencias del estado a destinar fondos y recursos a ayudar a las localidades a luchar contra la enfermedad.

Según puntualizó la agencia DW, a mediados de julio Nueva York activó un sistema de información vía mensajes de texto sobre la viruela del mono. Los mensajes incluyen información sobre síntomas y ltransmisión de la enfermedad, así como sobre las pautas de actuación después haber estado expuesto a alguien infectado con el virus.

En cuanto al plan de vacunación en marcha en Estados Unidos, el Estado determinó que la vacuna Jynneos, específica contra la enfermedad, se ofrezca de manera prioritaria a todos los grupos de riesgo, que incluyen a quienes hayan tenido contacto físico con alguien infectado.

More than one in four monkeypox cases in this country are in New York, currently having a disproportionate impact on at-risk groups.

We are working around the clock to secure more vaccines, expand testing capacity, and educate New Yorkers on how to stay safe.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 30, 2022