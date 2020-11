Noel Breard: «Hay un solo número uno y es el gobernador Gustavo Valdés»

Estrategia para la Campaña 2021

“Gestión; vinculación con la gente, pensando a mediano y largo plazo el manejo de la pandemia, concentrados en el día a día”, enfatizó el senador algunos temas centrales de cara al futuro político de Encuentro por Corrientes y destacó que ”el gobernador, Gustavo Valdés, eligió el camino de tener una respuesta inmediata, hoy sanitariamente tenemos un sistema con diferentes niveles de velocidades, uno que atiende exclusivamente la pandemia con transporte y el hospital de campaña y otro el sistema de hospitales públicos en las enfermedades e intervenciones de la normalidad”

Hoy necesitamos un radicalismo con vocación de poder, ganas y actitud

Futuro

“Mi deseo coincide con la realidad, estoy convencido que ECo si hacemos bien las cosas, si seguimos construyendo con el Gobierno Provincial y el adversario está atomizado, no tiene candidatos, no se reconocen y solo son autoconvocados”, ratificó el senador y agregó: “El plan “A” es recuperar comunas sin arbitrariedades y por derecha y el plan “B” es uno vinculado al trabajo muy bien hecho del Gobierno Provincial y es pensar que si perdemos la municipal, ganamos la provincial”.

La política nunca va a ser sustituida por las corporaciones, la política tiene que representar a las generaciones

Futuro político personal

“Soy un militante del interés general, puedo equivocarme, pero soy un militante de partido y del interés general, eso implica que no te pueden matar a nivel político”, destacó el político y destacó: “El militante se suicida cuando deja de militar, si al ver la gente se cansa, empezó a jubilarse de hecho y lo único que me puede hacer dejar la política es el suicidio político, la gente en las elecciones te puede mandar a la casa, tenemos que reinventar un Alfonsín para tener una lógica ganadora”.

Liderazgo

“Hay un solo número uno que es el gobernador Gustavo Valdés, al reconocer eso, todos somos militantes y conformamos un equipo”, destacó Breard y puntualizó: “Si alguien lleva la bandera tenemos que respetar los plazos, tenemos que ser críticos, autocríticos y acompañar, ese es el mérito que tiene ECo”. Además, se refirió a la figura política del ex gobernador, Ricardo Colombi: “La experiencia es importante, lo veo en la trinchera como militante y trabajando, con la responsabilidad de saber el gobernador es el número uno y si no fuera así, la gente no lo va a perdonar”.

“Valdés tiene una alta imagen positiva e intención de voto y no estoy desplazando a nadie, es lo que tenemos que cuidar y es el secreto, cuando tuvimos conflictos tuvimos enseñanzas por error y no estamos dispuestos a repetirlo”, enfatizó el abogado.

