“No soy una asesina”: Nahir Galarza habló desde la cárcel a dos años de su condena

La joven condenada a perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo dialogó en exclusiva con la redacción de La Dos.

“Los medios muestran de mi lo que quieren, lo que realmente soy, ni les importa“, comentó Nahir a dos años de su condena. El 3 de julio de 2018 Nahir Galarza fue considerada por unanimidad culpable del delito de “homicidio agravado por el vínculo de pareja” y condenada a prisión perpetua.

El crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2017 alrededor de las 5 cuando Pastorizzo, de 20 años, accedió a llevar a la joven a su casa en su moto.

“Asesino es el que mata por placer, mi situación no fue así, ni el contexto ni el día del hecho”, indicó Nahir en una entrevista exclusiva a radiodos.com.ar desde la Unidad 6 de Paraná.

Periodista: – ¿Quién es hoy Nahir Galarza?

Nahir Galarza: – Me considero todo lo contrario a lo que dijeron y siguen diciendo, a pesar de que pasaron 2 años y medio no entiendo por qué me siguen nombrando.

No soy una asesina

Pienso que se tiene un mal concepto de mí, solamente porque los medios me inventaban de acuerdo a lo que les servía para vender; las personas que conocí (internas, compañeros de facultad, abogados, personas que me llaman) siempre me dicen que no soy lo que esperaban, teniendo esa imagen de antemano se dan cuenta que soy todo lo contrario, sólo me juzgaron por mi apariencia.

P: – ¿De qué manera surgió el proyecto de la venta de cadenas?

N. G.: – Yo tenía materiales para armar pulseras tanto de acero quirúrgico como de hilo encerado porque es algo que me gusta hacer (cuando era chica me hacía para mí). Un amigo cuando me venía a visitar me trajo bastantes cosas, así que empecé a hacer y regalaba a mi familia y acá adentro a compañeras y de otros pabellones, después me pedían que les haga para regalar a sus familias y me pagaban.

Nahir durante el juicio por el crimen de Fernando.

P: – ¿Por qué decidiste ayudar a los que menos tienen?

N. G.: – Cuando empezó la cuarentena se hizo más evidente la necesidad que pasan algunas personas; me propuse que debía ayudar con lo que tuviera a mi alcance, así que con la plata que había juntado y los materiales que me compraron mis padres, se me ocurrió vender pulseras afuera y con lo recaudado donarlo a distintos lugares acá en Paraná. Sentí que podía ser más útil desde la situación en la que estoy. Le conté a mi compañera (somos dos en este pabellón) y empezamos a confeccionar pulseras y bolsas, mi madre va comprando todo y ella maneja en mi facebook la página facebook.com/nahirgalarza8

P: – ¿Crees en la justicia divina?

N. G.: – No creo en la religión, pero si en un Dios, y que el universo devuelve todo lo que uno da.

P: – ¿Crees que la sociedad te sigue condenando de manera equivocada?

N. G.: – Si creo que me siguen condenando por algo que nadie quiere admitir. Asesino es el que mata por placer, mi situación no fue así, ni el contexto ni el día del hecho. En algún momento me van a escuchar.