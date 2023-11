No se hablan hace meses: se confirmó la ruptura Valdés – Colombi

El actual gobernador admitió ayer que no tiene comunicación con el presidente del Comité provincial UCR: “Hace varios meses que no hablo, por lo menos tres meses”, señaló. El ex mandatario apoya a Sergio Massa y el actual, se alineó tras Javier Milei.

La crisis que se sabía desde hace tiempo dentro del radicalismo correntino, este último martes 14 de noviembre, fue blanqueada. El actual gobernador Gustavo Valdés no se habla con su antecesor y actual presidente del Comité provincial UCR Ricardo Colombi.

“Hace varios meses que no hablo, por lo menos tres meses” dijo el actual mandatario provincial que está alineado a Javier Milei mientras su antecesor y tres veces gobernador, apoya a Sergio Massa para el balotaje del domingo que viene.

“Él tiene su posición, yo tengo la mía, yo no respondo por él, ni él no responde por mí” dijo desafiante Valdés para desmarcarse del titular del radicalismo correntino.

Este domingo 19 de noviembre ambos empezarán a dirimir la interna radical camino a las elecciones para gobernador en la provincia en 2025. El actual mandatario provincial no puede ser reelecto por lo que el radicalismo debe definir quién será el candidato o candidata para dentro de dos años.

Valdés teme que un nuevo triunfo de Massa, como el del pasado 22 de octubre lo debilite políticamente además de la alianza massista con Colombi.

Colombi había expresado su acompañamiento al candidato de Unión por la Patria antes de la primera vuelta electoral del 22 de octubre pasado. Dijo que en un balotaje entre Massa y Milei “hay que votar a Massa”. Y que él, Colombi, tiene “diferencias ideológicas” con el candidato libertario. Algo que también expresaron los radicales y las líneas juveniles de la UCR y se lo hicieron saber a Valdés.

La sucesión del poder local rumbo a 2025 empezará este domingo 19 de noviembre sobre los resultados de la segunda vuelta electoral.

COMPARTIR