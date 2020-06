Nicolás Trotta adelantó cuándo y qué provincias vuelven a las clases presenciales

El Ministro de Educación detalló que el ciclo educativo presencial volverá en casi todo el país después de las vacaciones de invierno, con protocolos sanitarios de distanciamiento. Chaco y Buenos Aires estarían excentas.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, adelantó que el inicio de clases en el país sería a fines de las vacaciones de invierno, en el mes de agosto, con las excepciones de Capital Federal y las provincias de Chaco y Buenos Aires, debido a la evolución de la pandemia de coronavirus en esos distritos. “Con protocolos y evitando las zonas de contagio, después de las vacaciones de invierno van a volver las clases en Argentina”, confirmó el Ministro, aunque indicó que, en las zonas con más contagios, no está prevista la implementación para la misma fecha. Para el regreso a las aulas, https://www.perfil.com/noticias/educacion/educacion-salud-avanzan-protocolos-federales-vuelta-clases-escuelas.phtmlsegún indicó el titular de la cartera educativa, se están buscando distintas alternativas como la implementación de un sistema denominado “burbujas” que determinará que los alumnos de un mismo grado tomen clases ubicados entre grupos de tres o cuatro estudiantes para “respetar el protocolo del distanciamiento social para preservar la salud”.

“Estamos buscando alternativas para que los estudiantes puedan tener’ ‘burbujas’ dentro del aula, es decir, que tengan contacto con sólo 3 o 4 compañeros para que si llegase a haber algún caso positivo no contagie a todos y sí a algunos pocos”, precisó Trotta en diálogo con radio AM 550. El funcionario sostuvo además que en los establecimientos donde no sea posible implementar ese sistema, se readecuarán las ubicaciones de los bancos, pero siempre “respetando la distancia del metro y medio” entre los alumnos. De esta forma, el uso de tapaboca a partir de primer grado, el distanciamiento de un metro y medio, la higiene y evitar contacto de alumnos entre grados, formará parte de la nueva modalidad del sistema educativo, que también incluirá “el escalonamiento” de ingreso y egreso de los alumnos “para evitar las saturaciones en la puerta de los establecimientos”. En esa línea, Trotta indicó que también los recreos “serán por grados, respetando el distanciamiento de dos metros” entre los alumnos. Otra de las medidas que se implementarían sería horarios de ingreso escalonados, para segmentar el uso de transporte público en hora pico y “para no generar amontonamiento en horarios de entrada y salida”.

