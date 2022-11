Nicolás González y Joaquín Correa fueron desafectados: los reemplazan Ángel Correa y Thiago Almada

El jugador de la Fiorentina, que acarreaba problemas físicos, sufrió una lesión muscular en la primera práctica del plantel en Doha: lo reemplazará Ángel Correa. Y el hombre del Inter, que había hecho un gol ante Emiratos Árabes, había terminado tocado

«Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el cuerpo técnico de Argentina convoca a Ángel Correa», rezó el escueto comunicado mediante el que la Selección anunció la baja del delantero de la Fiorentina, de 24 años, y la incorporación del ex San Lorenzo, quien había quedado afuera en el último corte.

Fue el comienzo de una jornada agitada en Qatar University, el hogar de la Albiceleste en Doha. Es que no fue el primero en perder su lugar en la nómina. Cerca de las 18 (hora argentina), el seleccionado confirmó otra baja: «El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas». El tiempo de análisis fue corto: 45 minutos después resultó elegido Thiago Almada.

El detalle de lo sucedido con ambos en los últimos días explica la decisión del cuerpo técnico. El ex Argentinos acarreaba problemas físicos, al punto de que no participó del amistoso de ayer ante Emiratos Árabes. Y en el primer ensayo del plantel en Qatar University sufrió una nueva dolencia que resultó decisiva. Luego del 5-0 en Abu Dhabi, Lionel Scaloni había advertido que varios integrantes del plantel llegaban tocados a la Copa del Mundo. Y no había descartado modificaciones en la nómina.

«Es verdad que hay algunos que no jugaron por precaución y porque tenían alguna molestia y a esos no los arriesgamos. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Depende de la evolución de los lesionados. El resto ha jugado y no se les dice mucho más. Ellos son bastante grandecitos como para decir si están en condiciones de seguir o no», lanzó el entrenador de la Albiceleste en zona mixta.

