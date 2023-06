Negociaciones al filo entre Bullrich y Larreta: podría destrabarse el ingreso de Espert pero sin definir dónde jugará

Los dos antagonistas buscan darle una respuesta a los demás partidos de Juntos por el Cambio, que reclamaron que se pongan de acuerdo. El jefe porteño sumó el respaldo del Consejo Nacional del PRO para forzar una decisión.

Todavía hay margen para que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta puedan pactar una tregua ante la feroz interna que divide al PRO y conmueve a todos los socios de Juntos por el Cambio. Este miércoles habrían llegado a una coincidencia mínima para controlar las tensiones. Intentaron encauzar una de las dos mayores controversias que los enfrenta al borde de la ruptura. El alcalde porteño y la exministra de Seguridad habrían acordado aceptar el ingreso del diputado nacional José Luis Espert a Juntos por el Cambio, pero sin definir en qué categoría jugará en las próximas elecciones.

La posibilidad fue conversada entre los dos dirigentes macristas. Fue después de la reunión del Consejo Nacional del PRO de este martes, convocada por Rodriguez Larreta. El encuentro fue de emergencia y concluyó con el respaldo de los representantes provinciales del partido amarillo para que el economista de ultraderecha ingrese a JxC. El diputado fue socio de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2019 y hasta hace poco construía su candidatura a gobernador bonaerense.

José Luis Espert busca incorporarse a JxC y por ahora mantiene su aspiración presidencial. Foto: Prensa Diputados

La movida del Consejo Nacional del partido amarillo tuvo un efecto inmediato este miércoles. No contó con el respaldo de Bullrich y sólo fue convocada por el secretario general del PRO, Eduardo Macchiavelli, que responde a Rodríguez Larreta. Pero sirvió para dejar en soledad la negativa de la exministra y rodearla con otro pronunciamiento de los partidos de JxC que ya aprobaron el ingreso de Espert.

«Atento a la resolución adoptada por el Consejo Nacional del PRO en el día de ayer y siendo partidos fundadores de Juntos por el Cambio (UCR, CC y ERF) solicitamos al PRO que decida, con carácter perentorio, sobre la integración de Avanza Libertad y José Luis Espert», sostiene la carta rubricada por el titular de la UCR, Gerardo Morales, de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y de Encuentro Republicano Federal, Miguel Pichetto. Son tres de los dirigentes que protagonizaron la fallida reunión del martes en la calle Alsina y que ya habían tenido un primer encuentro reservado el viernes, cuando la tormenta seguía en estado latente.

«Dicha solicitud se debe a que hace más de un mes tenemos pendiente esta resolución y estamos próximos a llevar adelante nuestras instancias partidarias para ratificar y/o definir el marco de alianzas», recalcaron los tres dirigentes. Procuraron mantener la máxima cautela y no se refirieron al debate sobre qué hacer con Schiaretti.

Ante la agudización de las diferencias en JxC sobre Hacemos por Córdoba, las fuentes del PRO y de la UCR aseguraron que no habría novedades hasta que se resuelvan las elecciones a gobernador de esa provincia. Por ahora no hay un camino claro y la única coincidencia al respecto gira en torno a intentar un paraguas hasta que se concreten los comicios mediterráneos el próximo 25 de junio.

Son veinte días pero en la interna del PRO ese tiempo es vivido como un siglo. Sin resolver la discusión sobre Schiaretti, Larreta y Bullrich abordaron primero el futuro de Espert y buscaron darle una respuesta a la carta que le mandaron al PRO los otros tres partidos de alcance nacional que tiene JxC.

Según los testigos de ese intercambio, la única forma para destrabar el ingreso de Espert es que no haya definiciones sobre la categoría que disputará. Algunos lo interpretan como «pan para hoy y hambre para mañana» y otros sospechan que abre la puerta para sumar al economista en otro tramo de la boleta o que se meta en la arena bonaerense.

El tema está en la mesa de negociaciones desde hace semanas y Espert ha buscado mostrarse concesivo para evitar que empeore todo. «Lo mío es un pleno: o gano la interna y soy candidato a presidente por Juntos por el Cambio o no hay cargo electivo para mí», le dijo el economista de ultraderecha a la agencia Noticias Argentinas en una entrevista publicada el miércoles pasado. «Habrá cargo ejecutivo el día de mañana en el gobierno de Cambiemos, en algún lugar, pero eso ya es futuro», cintureó Espert para sostener la prescidencia de su aspiracion presidencial. «Yo, José Luis Espert, si pierdo las PASO, cosa que no creo porque me tengo muchísima fe, como soy cabeza de lista, quedo afuera para la general en cualquier otra lista; no mis candidatos, que es la negociación que estamos llevando a cabo en este momento con los pisos electorales», aseguró el diputado nacional de Avanza Libertad.

La inclusión de Espert es el motor de una de las dos grandes peleas que tienen los dos precandidatos presidenciales del PRO. La posibilidad de su ingreso a la coalición opositora fue impulsada por Rodríguez Larreta desde hace dos meses. Hasta ahora cuenta con el respaldo de la UCR, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal, pero el trámite sigue trabado porque el macrismo no se pone de acuerdo. Bullrich y el expresidente Mauricio Macri se oponen porque argumentan que una eventual precandidatura presidencial de Espert dentro de JxC sólo beneficia a las aspiraciones de Rodríguez Larreta y perjudica a la extitular del PRO.

Luis Juez viajó de Córdoba a la CABA este martes para rechazar la incorporación de Schiaretti a JxC.

El tema pasó a un segundo plano desde la semana pasada, cuando Rodriguez Larreta y el titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, blanquearon las negociaciones que mantienen para sumar al gobernador cordobés Juan Schiaretti como socio de JxC. La tensión fue aumentando desde el viernes y empeoró este fin de semana al calor del duro rechazo de Bullrich.

Las diferencias escalaron este martes y quedaron completamente al desnudo durante la fallida reunión que tuvieron los representantes de los cuatro partidos que integran JxC en la sede del Comité Nacional de la UCR. Se juntaron para tratar el ingreso de Schiaretti y de Espert, pero no pudieron abordar ni la primera incorporación porque el candidato a gobernador cordobés de JxC, Luis Juez, viajó hasta Buenos Aires para pedirles que la rechacen.

Tiempo Argentino

