Narcotráfico: Detuvieron en Rosario al ex mano derecha de un ministro de Macri

El dirigente ruralista entrerriano Roberto Airaldi, durante la presidencia de Mauricio Macri, fue mano derecha del entonces ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere . También fueron detenidas otras tres personas.

Leonardo Airaldi, quien fuera colaborador del exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, fue detenido por Gendarmería en un operativo contra el narcotráfico en Rosario. El dirigente rural fue detenido el domingo a la madrugada, junto a otras tres personas, durante un procedimiento que la fuerza federal llevó adelante en Gorriti y Teniente Agnetta, en el noroeste rosarino. Voceros de la Justicia federal apuntaron que Airaldi, quien también fue titular de la Sociedad Rural de la localidad entrerriana de Diamante, se encontraba dentro de una camioneta Volkswagen Amarok en la que había drogas, armas de fuego y dinero en efectivo. A su vez, las fuentes precisaron que la Justicia busca determinar si Airaldi está vinculado a la banda de un narcotraficante condenado a 13 años de prisión. El narco al que se vincula con Airaldi es Daniel «Tavi» Celis, señalado como cabecilla de una banda dedicada a la venta de drogas y condenado en 2019 por narcotráfico, socio del ex intendente de Cambiemos de Paraná Sergio Varisco, también condenado.

Las relaciones de Airaldi con el ministro de Agriculutra de Macri, no pasaron desapercibidas por Juan Grabois, apuntándole directamente al ex ministro, con quien se enfrentó tiempo atrás por un campo de la familia Etchevehere que el dirigente social ocupó con la intención de que la hermana del ex presidente de la Sociedad Rural lo cediera a su proyecto «Artigas». «Ayer (por el domingo) detuvieron al mulo de Luis Miguel Etchevehere con una camioneta llena de droga. Hace dos años denunciamos desde el Proyecto Artigas la estructura narcosojera cambiemita en Entre Ríos y el pacto de poder que la protege. La justicia tarda pero llega. Volveremos», advirtió Grabois ensu cuenta de Twitter.

En rigor la información brindada por la propia Gendarmeria es que cuatro personas quedaron detenidas con un arsenal, droga y dinero en efectivo (dólares y pesos) en el marco de un operativo realizado por la Fuerza de Tarea Rosario. Según precisaron fuentes de la fuerza nacional, el operativo ocurrió a las 3.20 mientras uniformados realizaban controles en la intersección de Gorriti y Teniente Agneta. Allí detuvieron la marcha de una pick up Volkswagen Amarok en la que se desplazaban dos hombres y dos mujeres. Ni bien procedieron a la requisa de la camioneta, detectaron dos pistolas (una Browning y otra Glock) calibre 9 mm; 11 cargadores y 196 municiones (96 de calibre 9 mm, 65 cal .40 y 35 cal .32).

Además, los gendarmes también hallaron 360 dólares, 151.960 pesos, una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína. A raíz de este procedimiento, el juez federal en turno dispuso la detención de los cuatro involucrados, el secuestro del vehículo y todos los elementos hallados en el procedimiento.

Además de Airaldi quedaron detenidos Jimena Irupé Burne, Zulema Beatriz Troncoso y Lucas Alejandro Peralta.

La Gendarmería informó que en el control efectuado a la camioneta en la que se trasladaban los detenidos se halló: en el panel de la puerta del conductor un arma Browning sin documentación y sin número de serie, con munición en recamara con un cargador colocado con 12 municiones y un cargador con siete municiones calibre 9 mm.

En tanto en la fosa de la palanca de cambio se encontraron dos cargadores con 12 municiones, 14 municiones calibre 9 mm y un teléfono celular. Mientras que debajo del asiento del acompañante se halló otro teléfono celular, una Glock, con su correspondiente documentación, con dos cargadores sin municiones.

Posteriormente y por orden de la justicia federal se realizaron allanamientos en los domicilios de los apresados. En la casa de Airaldi se requisó un chaleco antibalas.

Según reveló la investigación periodística del libro “Territorio Narco” de los periodistas Daniel Enz y José Amado, Airaldi estuvo vinculado con la red de narcotráfico comandada por Daniel “Tavi” Celis –en la que también estuvieron involucrados altos funcionarios municipales de Paraná– y era con quien Celis hacía negocios por la llegada de marihuana procedente de Rosario.

Por caso, el libro Territorio Narco cuenta lo siguiente: “Hacía tiempo que Daniel Celis estaba relacionado con Leonardo Airaldi, terrateniente y productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural del Departamento Diamante. Un hombre a quien le podrá faltar algo, pero jamás será dinero. Según los indicios surgidos en causas federales y en declaraciones de los mismos imputados de la banda narco, sus vínculos con el Tavi en negocios del narcotráfico venían desde al menos un año atrás; aunque extraoficialmente otros dicen que tuvieron una única y fallida empresa en común. A mediados de 2015, cuando ya estaba sellado el acuerdo político con Sergio Varisco, Celis se había quedado sin proveedor y estaba necesitando traer marihuana, para afrontar los gastos de la campaña electoral. Airaldi, que tenía poder suficiente para manejar todo lo que ocurriera en el Departamento Diamante, hizo llegar un barco cargado de droga desde el norte que transitó por toda la Hidrovía del Paraná sin problemas, y descargaron la mercadería en la costa entrerriana. Pocos recuerdan con precisión la cantidad, pero hablan de toneladas. Miles de kilos».

Junio Digital

Gerardo Morales: “El pueblo no se equivocó cuando nos votó en contra”

COMPARTIR