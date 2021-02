Murió Morro García: Oscar Ruggeri fue tendencia por el recuerdo de Mirko Saric

La muerte del Morro García trajo como recuerdo el fallecimiento de Mirko Saric, quien era futbolista de San Lorenzo y se quitó la vida el 4 de abril del 2000 a los 21 años. Para ese entonces, el director técnico azulgrana era Oscar Ruggeri, quien este sábado fue tendencia por un polémico video en el que se reía de la psicología y la salud mental.

Oscar Ruggieri y Mirko Saric en San Lorenzo

La grabación pertenece a un programa de “90 minutos de fútbol” – que se emitía entonces por Fox Sports – conducido por Sebastián Vignolo en el que Ruggeri era panelista.

“¿Vas al psicólogo vos?”, le preguntó Ruggeri a Vignolo y ante la afirmativa del conductor, lanzó entre risas: “Mamita querida, qué increíble”.

Y continuó con las chicanas: “¿No te ponés frente al espejo y decís ‘tengo una mujer bárbara, tengo a mis dos hijos bárbaros, soy conductor, relato los partidos bárbaro’ ¿Qué mas querés? ¿Qué te falta? ¿Qué te pasa? A ver, explicame”.

Vignolo intentó frenarlo diciéndole que “estaba mal” lo que decía, a lo que Ruggeri respondió con ironía: “¿Yo estoy mal y vos vas al psicólogo? Vos estás mal con todo lo que tenés a tu alcance, un abanico de cosas”.

Video: las indignantes frases de Oscar Ruggeri sobre la salud mental causaron un repudio total en las redes sociales

El video causó polémica por tratarse de la misma persona que años atrás se lamentaba por la muerte de Saric, quien era jugador del equipo que dirigía en ese entonces.

Durante una entrevista en el programa “Marca y Presión” de TyC Sports en 2011, el ex DT recordó al futbolista y contó cómo manejó la situación en el plantel. Allí, confesó que lo peor que le había pasado como director técnico había sido la muerte de Mirko Saric.

“Lo vi de chiquito a él, lo fui llevando, lo llevé a Primera, lo hice debutar, lo metí, juagaba aun fenómeno hasta que una noche, estaba solo en la habitación (de la concentración) mirando la televisión, me golpearon la puerta y era él. Le dije que pasara, se sentó ahí en la cama y le pregunté ‘¿qué te pasa?’”, recordó Ruggeri en aquella entrevista.

“Se sienta, me mira y me dice ‘no le encuentro sentido a la vida’”, reveló sobre las palabras del joven futbolista.

Ruggeri mencionó que esa frase “te descoloca” porque “esperaba una pregunta de futbol y me salió con una pregunta importante de la vida que realmente no lo supe… Me sorprendió”, dijo y reconoció que “uno no sabe cómo encaralo”.

“Llamé al padre, le dije que venga a la concentración y me reuní con él. Le dije lo que pasó, lo que me dijo. De fútbol me puedo equivocar o no, pero esto me descolocó. Me dijo ‘quedate tranquilo que ya está atendido y medicado ’”, indicó respecto a la respuesta de la familia Saric.

El 4 de abril del 2020 Mirko Saric, quien sufría una gran depresión, fue encontrado sin vida en su casa del barrio de Flores: “Una mañana estaba en mi casa levantándome para ir al entrenamiento y me llama Gregorio y me dice ‘se mató Mirko’. No lo podía creer, como que nos avisó a todos, pero son cosas que no se qué pasará en la cabeza, tenía todo para ser feliz”.

Minuto Uno