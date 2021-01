El actual director del Banco Nación falleció a los 71 años. Se encontraba internado en el Hospital Italiano.

El ex ministro de Defensa José Pampuro, quien acompañó en el Gabinete al ex presidente Néstor Kirchner, murió este jueves a los 71 años, informaron allegados al ex funcionario y ex legislador.

Según añadieron, Pampuro, que actualmente se desempeñaba como director en el Banco Nación, «falleció hoy temprano en el hospital Italiano» y no está previsto que haya velatorio.

