Murió José Luis «Pepe» Gozalo, el ex representante de Rodrigo Bueno

El ex mánager del ídolo cuartetero residía en España desde hacía un tiempo .Su muerte se conoció a través de las redes sociales.

Según informó el periodista Juan Etchegoyen, José Luis Gozalo falleció este domingo en España, país en el que residía desde hace un tiempo.

La noticia fue confirmada por su hija Analía a través de un posteo de Instagram. Según indicó el periodista, el hombre murió en España, país en el que residía desde hace un tiempo.

«Honro tu vida papá y espero que descanses en paz. Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida», escribió la arquitecta en la publicación.

«Peleaba contra una larga enfermedad», indicó Etchegoyen a través de su cuenta de Twitter. Hasta el momento se desconocen los detalles del deceso.

Fuente: minutouno.com

