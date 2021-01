Multarán con “una cifra importante” al hombre que mató al ciervo de los pantanos

El director de recursos naturales, Carlos Bacqué en comunicación exclusiva con Radio Dos se refirió al caso del hombre que publicó una imagen en «facebook» con el ciervo de los pantanos.

“Genera una gran indignación, con todos los conocimientos de la gente no se puede cometer esta clase de ilícitos que indignan”, expresó Carlos Bacqué.

“Estas cosas no se deben hacer, perdonen la palabra pero es un inadaptado”, agregó.

“Cuando ocurren estos hechos uno los relaciona con los que sucedieron tiempo atrás”, comentó.

“Tiempo atrás habían prendido fuego la cola de un zorro y también se hizo viral”, explicó.

“No son reiterativos estos casos pero cuando ocurren uno los va asociando”, afirmó.

“Nosotros iniciamos los trámites administrativos, la parte judicial es otra”, añadió.

“La pena es muy importante porque se trata de una especie en peligro de extinción y es un monumento natural el ciervo de los pantanos”, anunció.

“No sabemos todavía si fue esa persona o no, pero si no fue también es delito sacarse una foto con el ciervo dado que se faltó el respeto a los ideales y a la cultura correntina”, apuntó.

“La sanción económica arranca y puede terminar en una cifra muy importante que equivaldría al mayor sueldo que recibe recursos naturales”, argumentó.

“Ya hubo casos en años anteriores donde las personas no podían pagar la infracción y solicitaban permisos para vender sus vehículos y pagar la infracción que era muy alta”, aseguró.

“Ahora privamos a un turista de no poder ver a un ciervo de los pantanos, porque le metieron un tiro”, contestó Bacqué.

SOBRE LOS TRAMPEROS Y ESPINELES QUE HALLARON EN EL RIO PARANA PESCADORES DEPORTIVOS.

“Ya recibimos la información desde Dirección de Recursos Naturales nos encontramos trabajando pero no hay estructura que aguante”, explicó Bacqué.

“La gente también tiene que colaborar y acercarse a la embarcación que está matando para decirle que eso no está permitido”, destacó.

“Son muchos pescadores deportivos y embarcaciones, ojalá tengamos un inspector por cada embarcación”.

“Las críticas son muchas pero la situación es de escuela, a mi me enseñaron que si algo no es tuyo o estás haciendo algo mal te acercas y le decís mira amigo eso no está permitido”, destacó.

“Se necesita también la colaboración de la gente y que se involucre para cuidar los recursos de los correntinos”, finalizó Carlos Bacqué.

