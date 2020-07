Muerte del canillita: Confirmaron que padre e hijo estaban ebrios

En comunicación con radio Sudamericana la Fiscal de Instrucción N°4 de Corrientes, Dra. Sonia Meza se refirió a la investigación sobre el siniestro vial en la que un hombre y su hijo, atropellaron a un conocido canillita y se dieron a la fuga. “Ni bien se los detuvo se les realizó la prueba de alcoholemia y a pesar de las horas transcurridas dieron positivo”, aseguró. Además confirmó que ya se determinó cual de los hombres conducía el Chevrolet Vectra al momento del accidente.

La Fiscal de Instrucción N°4 de Corrientes, Dra. Sonia Meza, habló de la muerte del canillita Miguel Mateo Alarcón de 62 años, conocido como “Tini” tras ser embestido y abandonado por un hombre y su hijo cuando iban en un automóvil. “Ni bien se los detuvo se les realizó la prueba de alcoholemia y a pesar de las horas transcurridas dieron positivo”, informó.

Además la funcionaria judicial confirmó “se determinó quien maneja, pero no quiero extenderme en esa información, la defensa necesita saber los elementos probatorios en contra de sus clientes, una vez que ellos sepan se podrá desarrollar más”.

En cuanto a la hipótesis de que los involucrados en el accidente habrían quemado el vehículo para cubrir el hecho la Fiscal de Instrucción N°4 de Corrientes, respondió “suponemos que sí”.

Tiroteo en el hipermercado

Por otro lado se refirió a la causa del tiroteo en el estacionamiento del hipermercado Carrefour y a la posibilidad de iniciarle formalmente una causa al ex comisario quien asestó a balazos a los motochorros.

“Estamos avaluando todas las pruebas se elevará al juzgado en el transcurso del día o mañana, es decir elevar la causa de quien fuera víctima del robo como así también evaluando la conducta del mismo para requerir en todo caso”, declaró.

Al ser consultada sobre el delito que se le podría imputar al comisario retirado, la Dra. Sonia Meza, explicó “lo que hace a la conducta se evalúan los elementos con que se cuenta para determinar si excedió los límites de la legitima defensa y eso estará en relación con el resultado de su accionar es decir las lesiones que causara a los dos imputados del robo”.

Asimismo agregó “como así también la conducta tiene un plus porque eso se llevó a cabo en la vía pública, pero eso está avaluando como todavía no haya un requerimiento formal no puedor dar una información previa”.