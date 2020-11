Muerte de Diego Maradona: Allanaron la casa y la clínica de Leopoldo Luque

El periodista de C5N, Paulo Kablan, dio la noticia e informó que se está llevando acabo dos allanamientos al médico personal del Maradona, Leopoldo Luque, quien está siendo investigado por “homicidio culposo”.

“El equipo de fiscales que investigan la muerte de Maradona están llevando a cabo dos allanamientos, el más importante en la casa particular del médico”, sostuvo el periodista.

Y agregó: “Además, acaba de quedar imputados en la causa el Dr. Leopoldo Luque, este es el paso previo para que ponga un abogado defensor y pueda ser llamado a declarar. Hasta el momento Luque y la médica psiquiátrica no habían sido citados a declarar por los fiscales, porque había sospechas de que habrían podido haber cometido algún delito”.

Específicamente lo que están tratando de ver los fiscales es “si hubo negligencia o impericia que puedo haber incidido en la muerte de Maradona”.

⭕️ Allanaron la casa y la clínica del médico de Maradona 📌 Leopoldo Luque queda formalmente imputado como homicidio culposo pic.twitter.com/1QELMAiJWJ — C5N (@C5N) November 29, 2020

“La imputación tiene que ver en las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, el médico hace unos días que no iba a la casa de Tigre porque supuestamente Maradona lo habría echado, según declaró la cocinera del lugar”, continuó Kablan.

Los fiscales sospechan que no se cumplieron con las normas protocolizadas para este tipo de tratamientos, como por ejemplo si era necesario o no que haya un médico clínico, y por qué la enfermera no entró a verlo y la medicación que se le estaba dando.

“La imputación es para que el médico se pueda defender. Lo concreto es que se están llevando a cabo los allanamientos y la psiquiatra también podría quedar imputada”, añadió Kablan quien aclaró que hasta el momento en la causa “no hay nada, lo único que se sabe es que nadie lo controló y hay que establecer si eso es un delito”.

“Hay un enfermero que dice que a las 6:30 lo controló pero los fiscales no lo tienen claro, y si debía haber un médico o no, esos son los puntos claves. Si era absolutamente necesaria la operación por el hematoma cerebral y cuanto incidió la decisión del paciente”, sostuvo.

En otro orden de cosas, el lunes declarará Verónica Ojeda en representación del hijo menor del ex futbolista, Diego Fernando, entre otros familiares cercanos.

Minuto Uno