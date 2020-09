Moria Casán contó intimidades sexuales de Carlos Menem: «Te daba vuelta como una media»

La jurado del «Cantando 2020» sorprendió al revelar cómo era el ex presidente a la hora de tener sexo. «Una pose de él era la ranita negra», expresó. Enterate más en la nota.

Moria Casán se refirió a su antigua amistad con Carlos Menem y reveló detalles de su performance en la intimidad. “Iban como a matarlo in the bed (en la cama) y no podían. El que las mataba era él. ¡Impresionante! Tipo Cirque du Soleil. Si pensabas que lo iba a matar in the bed, estabas sonada”, relató «La One» en diálogo con “ Confrontados”.

Además, detalló: “Una de las chicas me comentó algo muy divertido. Se imaginan que el señor hacía toda clase de cosas, parece que las daba vuelta como una media, no las dejaba hacer nada y hacía él de todo. Muy trabajador, muy trabajador, ¡pero tipo primate, mal! Me dijeron que una pose de él era ‘la ranita negra’”.

Y explicó sin pudor: “Ranita negra era porque en bolas daba como que era una ranita negra”. Aunque, luego lo halagó: “Carlos era lo más seductor que había. A mí nunca me sedujo porque yo era como el clown (payaso) del rey. Adoraba mi personalidad y me quería muchísimo. Me regaló una Ferrari chiquitita y otros autitos y un chocolate. Lo conocía de cuando todavía había caminos de tierra en La Rioja y yo hacía revistas”.

En cuanto a su cercano vínculo con el ex presidente en los 90, manifestó: “Me llamaba para que le organice cenas en la Quinta de Olivos y llevaba todo tipo de gente: Ethel Rojo y su marido, Adriana Salguerio y su marido, Carlos Pisanú… Eran cenas súper amables, relajadas, hablábamos de todo. La primera vez que me llamó pensé que era una joda de Marcelo Tinelli. Se reía conmigo porque yo decía que (Fernando) De La Rúa era un balde de rivotril. Una vez fuimos con mi pareja de entonces (Luis Vadalá) a ver un partido con él. Creo que fui la primera dama que entró a Olivos después de que se fue Zulema”.

Por último, recordó el romance que tuvo con Graciela Alfano: “Alfano tiene otra cara, otra nariz, otros ojos. Está muy mayor, muy vintage. Es espléndida, pero cambia mucho siempre. Tuvo un romance pero no fue única, como ella cree, porque para él no había una sola. Parece que era un gran amante. Impresionante, dicen”.

DIARIO SHOW