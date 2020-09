Moody’s asegura que los depósitos en dólares tienen respaldo en el BCRA y se cae la operación del «corralito»

La calificadora asegura que la cobertura de los depósitos en moneda extranjera ha mejorado en los últimos seis meses.

En medio de los rumores de sobre la disponibilidad de los depósitos en dólares, Moody’s emitió este miércoles un comunicado en el que asegura que «se encuentran respaldados por la elevada liquidez en el sistema financiero local». En un nuevo intento de golpe financiero, los sectores de poder económico, a través de los medios que actúan de voceros y de las plataformas de red social, comenzaron a instalar la idea de un corralito sobre las cuentas en dólares como resultado de la mayor demanda de divisas por parte de público y la caída de reservas. «En los últimos seis meses el sistema financiero ha mostrado un incremento de la liquidez debido principalmente a una caída de los préstamos en moneda extranjera, con lo que la cobertura de los depósitos en dicha moneda ha mejorado en los últimos seis meses», señala la calificadora de riesgo en un oportuno informe. No obstante, la firma alerta sobre el elevado déficit fiscal.

La intención del rumor es acelerar el retiro de dólares y, profecía autocumplida, forzar a una mayor devaluación de la moneda y –el principal objetivo– del Gobierno. El comunicado de la filial local de Moody’s, la firma estadounidense que integra, junto con Standard & Poor’s y Fitch Ratings, el monopolio de las agencias de rating, explicó, de forma más directa y eficaz que la comunicación oficial, los alcances de las mayores restricciones a la compra de divisas que se implementó la semana pasada.

«Moody’s Argentina ha afirmado las calificaciones de los depósitos en moneda extranjera de las entidades financieras con deuda calificada en moneda extranjera. La comunicación «A» 7106 no tiene impacto en las calificaciones emitidas, ya que consideramos que los depósitos en moneda extranjera se encuentran respaldados por la elevada liquidez en el sistema financiero local», asegura el informe de la entidad. Detalla, sobre los datos del último informe del Banco Central, que «la liquidez del sistema era de un 87,6%, la cual se encuentra colocada tanto en depósitos de las propias entidades como en efectivo en el Banco Central».

«Los depósitos en moneda extranjera del sistema ascienden a los 20 millones de dólares y han caído un 9,8% en los últimos seis meses, debido a la ampliación de la brecha cambiaria en línea con la fuerte devaluación del peso en el mercado no oficial; y al incremento en las restricciones al acceso al Mercado Único y Libre de Cambios, tanto para el público general como para las empresas no financieras», detalla la calificadora. Hace dos semanas, tras el cierre oficial del canje, Standard and Poor’s, la principal rival de Moody’s, retiró al país de la calificación de «default selectivo». En cuanto el impacto de las medidas a las empresas, «considera que las nuevas restricciones dispuestas por el BCRA para el acceso al mercado cambiario exponen a las compañías locales a un mayor riesgo de default».

«No obstante, Moody’s Argentina considera que la débil posición de reservas netas del BCRA y el elevado déficit fiscal constituyen un riesgo potencial sobre la dinámica de retiro de depósitos del sistema y continuará monitoreando su evolución de corto plazo en los próximos seis meses», concluye el comunicado de Moody’s. Desde el Banco Central aseguraron a medios periodísticos que el sistema que hay «preocupación por la circulación de rumores por las redes sociales, destinados a generar incertidumbre en los usuarios de servicios financieros sobre la disponibilidad de sus ahorros».

El Destape